Pluie d’Etoiles Story – Cie François Mauduit THEATRE JEAN ALARY Catégories d’Évènement: Aude

Carcassonne Pluie d’Etoiles Story – Cie François Mauduit THEATRE JEAN ALARY, 24 février 2024, CARCASSONNE. Pluie d’Etoiles Story – Cie François Mauduit THEATRE JEAN ALARY. Un spectacle à la date du 2024-02-24 à 20:30 (2024-02-24 au ). Tarif : 28.0 à 38.0 euros. (L-D-20-5103/5108-09) Le Théâtre Jean-Alary, en accord avec SIBPROD, présente ce spectacle Ouverture des portes 1h avant le début du spectacleRéservation accès PMR : 04 68 115 915 Compagnie Chorégraphique François Mauduit Votre billet est ici THEATRE JEAN ALARY CARCASSONNE 6 rue Courtejaire Aude 28.0

EUR28.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Aude, Carcassonne Autres Lieu THEATRE JEAN ALARY Adresse 6 rue Courtejaire Ville CARCASSONNE Departement Aude Lieu Ville THEATRE JEAN ALARY latitude longitude 43.211237003111144;2.352583147230001

THEATRE JEAN ALARY CARCASSONNE Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carcassonne/