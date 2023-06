Marathon des mots 2023 – Anthony Passeron à Carcassonne le 24 juin Librairie Mots et Cie Carcassonne, 24 juin 2023 11:00, Carcassonne.

Le 24 juin prochain Anthony Passeron sera à Carcassonne dans le cadre du festival Le Marathon des mots.

Professeur de français et d’histoire géographie, l’auteur âgé de 39 ans a déjà été récompensé du prix Première Plume et du prix Wepler. A Carcassonne, il lira Les Enfants endormis où il livre une double-narration, entre enquête sociologique et récit autobiographique.

La 19e édition du festival international de littérature Le Marathon des Mots propose des lectures et rencontres avec des figures singulières de la littérature internationale, de grands auteurs francophones et une sélection d’écrivains émergents. Débats, cycles thématiques, performances et créations originales se succèdent dans les librairies, bibliothèques et sur les scènes des théâtres de la métropole toulousaine et de la région Occitanie : ce sont au total plus de 150 rendez-vous littéraires et culturels.

Accès gratuit, réservation conseillée.

Librairie Mots et Cie 37 Rue Georges Clemenceau, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude