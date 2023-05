Culturissimo : Thibault de Montalembert lit Le Mage du Kremlin Chapelle des jésuites Carcassonne Catégories d’Évènement: Aude

Carcassonne Culturissimo : Thibault de Montalembert lit Le Mage du Kremlin Chapelle des jésuites, 14 juin 2023 20:00, Carcassonne. Fe vrier 2022, la Russie envahit l’Ukraine. La même anne e, Le Mage du Kremlin re vèle les dessous de l’ère Poutine. Un ouvrage ne cessaire, porte ici par Thibault de Montalembert. Mercredi 14 juin, 20h00 1 Culturissimo : Thibault de Montalembert lit Le Mage du Kremlin de Giuliano Da Empoli Le 24 février 2022, la Russie envahit l’Ukraine. La même année, Giuliano da Empoli révèle les dessous de l’ère Poutine dans Le Mage du Kremlin, Grand Prix du roman de l’Académie française. Un ouvrage nécessaire, porté aujourd’hui par Thibault de Montalembert. Ancien de la Comédie-Française aussi à l’aise à l’écran que sur les planches, Thibault de Montalembert s’est illustré dans L’Amoureuse de Jacques Doillon, Jalouse des frères Foenkinos, Chocolat de Roschdy Zem, la série Dix pour cent de Fanny Herrero… Dernièrement, il a campé le Maréchal Foch dans À l’Ouest, rien de nouveau, adaptation cinématographique du roman d’Erich Maria Remarque par Edward Berger. Et c’est à l’Est cette fois qu’il nous entraîne, sur les pas de Vadim Baranov, ancien producteur d’émissions de télé-réalité devenu l’éminence grise de Poutine. De la guerre en Tchétchénie à la crise ukrainienne en passant par les Jeux olympiques de Sotchi, Le Mage du Kremlin (Gallimard) est le grand roman de la Russie contemporaine. Pour sa 10ème édition, Culturissimo propose près de 80 événements organisés dans toute la France : concerts, lectures, ciné-concerts, lectures musicales d’artistes tels que Guillaume de Tonquédec, Clotilde Courau, Thibault de Montalembert, Sandrine Bonnaire, Oxmo Puccino, Renan Luce, André Manoukian, et bien d’autres. La lecture se déroulera le mercredi 14 juin à 20 heures à la Chapelle des Jésuites à Carcassonne.

Les places sont à retirer gratuitement à l’Espace Culturel E. Leclerc de Carcassonne (informations au 04 68 10 20 40). Chapelle des jésuites 16, rue des études 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Détails Heure : 20:00 Catégories d’Évènement: Aude, Carcassonne Autres Lieu Chapelle des jésuites Adresse 16, rue des études 11000 Carcassonne Ville Carcassonne Departement Aude Lieu Ville Chapelle des jésuites Carcassonne

Chapelle des jésuites Carcassonne Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carcassonne/

Culturissimo : Thibault de Montalembert lit Le Mage du Kremlin Chapelle des jésuites 2023-06-14 was last modified: by Culturissimo : Thibault de Montalembert lit Le Mage du Kremlin Chapelle des jésuites Chapelle des jésuites 14 juin 2023 20:00 Chapelle des jésuites Carcassonne

Carcassonne Aude