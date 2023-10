Cet évènement est passé Le cycle de l’eau CARCASSONNE Carcassonne Catégories d’Évènement: Aude

Carcassonne Le cycle de l’eau CARCASSONNE Carcassonne, 16 septembre 2023, Carcassonne. Le cycle de l’eau Samedi 16 septembre, 09h30 CARCASSONNE Différents ateliers ont expliqué le parcours de l’eau et les éco gestes à adopter, en collaboration avec la compagnie des eaux SUEZ CARCASSONNE 19 RUE JOSEPH ANGLADE Carcassonne 11000 Aude Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Aude, Carcassonne Autres Lieu CARCASSONNE Adresse 19 RUE JOSEPH ANGLADE Ville Carcassonne Departement Aude Lieu Ville CARCASSONNE Carcassonne latitude longitude 43.20082;2.327638

CARCASSONNE Carcassonne Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carcassonne/