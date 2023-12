FESTIVAL DE CARCASSONNE – STING Carcassonne, 30 juillet 2024, Carcassonne.

Carcassonne Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-30 21:30:00

fin : 2024-07-30

Fidèle du Festival de Carcassonne depuis 2006, Sting revient en 2024 pour un nouveau concert exceptionnel !

Rejoint par un groupe de rock électrisant, il s’apprête à offrir une performance exubérante et dynamique mettant en vedette ses succès les plus appréciés au cours de son illustre carrière à la fois en tant que membre de The Police et en tant qu’artiste solo. Le concert mettra en vedette des classiques intemporels comme « Fields of Gold », « Roxanne », « Every Breath You Take », « Message in a Bottle », parmi bien d’autres de ses chansons emblématiques. Les récentes performances de Sting ont été saluées comme une « masterclass » par le Times (Royaume-Uni) ; « Sting reste un artiste indéniablement talentueux avec un catalogue plaqué or. » Décrit comme un « régal rare » par The Telegraph, Sting lui-même a été salué comme « presque sans égal » par The Guardian pour sa sublime alchimie pop..

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



Mise à jour le 2023-12-26 par A.D.T. de l’Aude / OT – Carcassonne