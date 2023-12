FESTIVAL DE CARCASSONNE – LOUISE ATTAQUE Carcassonne, 27 juillet 2024, Carcassonne.

Carcassonne Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 21:30:00

fin : 2024-07-27

Un des plus grands groupes de rock français au Festival de Carcassonne pour une soirée inoubliable : Louise Attaque sera sur la scène du Théâtre Jean- Deschamps le 27 juillet prochain !

Le groupe Louise Attaque est le détenteur d’un record rare pour un groupe de rock français alors inconnu : celui d’avoir vendu trois millions d’exemplaires de son premier album éponyme paru en 1997. Formé trois ans auparavant par Gaëtan Roussel (guitare, chant), Robin Feix (basse), Alexandre Margraff (batterie) et Arnaud Samuel (violon), le quatuor prolonge ce succès initial le temps d’un deuxième album, « Comme on a dit » (2000), puis se scinde en deux formations : « Tarmac » et « Ali Dragon ». En 2005, Louise Attaque fête ses retrouvailles par la sortie d’ « À plus tard crocodile » et d’une grande tournée, de l’Asie à l’Amérique du Sud. En 2015, Louise Attaque enregistre en trio l’album « Anomalie » publié l’année suivante. Avril 2022, le groupe fête les 25 ans du premier album qui est réédité en version augmentée et en Dolby Atmos, puis rentre en studio dans la foulée. Le 4 novembre 2022, sort « Planète Terre », le 5ème album de Louise Attaque. Après une tournée triomphante l’année dernière, Louise Attaque reprendra la route en 2024 pour faire mordre la poussière au temps qui passe..

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



