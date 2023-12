FESTIVAL DE CARCASSONNE – PIERRE DE MAERE + GRAND CORPS MALADE Carcassonne, 24 juillet 2024, Carcassonne.

Carcassonne Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24 20:30:00

fin : 2024-07-24

Mercredi 24 juillet, le Festival de Carcassonne met à l’honneur la poésie musicale avec un double plateau : venez vibrez au rythme envoûtant des sons de Pierre De Maere avant de plonger dans les mots percutants de Grand Corps Malade lors d’une soirée exceptionnelle au Théâtre Jean-Deschamps.

20h30 : Pierre de Maere

Pierre de Maere, la révélation venue de Belgique, poursuit son ascension. Les hostilités sont lancées en 2022 avec la sortie de son premier EP «Regrets», puis de son premier album «Regarde-moi» (2023). Porté par une couverture médiatique et populaire fulgurante, le succès de son single d’or «Un jour je marierai un ange», des scènes remarquées en France et en Belgique, Pierre de Maere ne cesse de nous surprendre et de relever les défis. Il construit sa vie comme une œuvre, artiste sublimé par l’art, profondément libre, irradié par l’instinct, insolemment lucide malgré une vingtaine à peine sonnante. À califourchon entre musique, mode et photo, le style Pierre de Maere (prononcer mare) est à l’image de ses audaces vestimentaires : flamboyant, irisé, mutant. Il cultive son jardin et dessine son monde intérieur, ose sans filet les télescopages stylistiques tout en prenant soin de ne jamais s’éloigner du champ des possibles offert par la culture pop. Une gueule à l’innocente beauté, androgyne et perçante.

21h45 : Grand Corps Malade

Pour accompagner la sortie de son nouvel album « REFLETS » Grand Corps Malade est de retour sur scène avec un nouveau spectacle ! Au départ, l’idée traversait l’esprit de Grand Corps Malade d’intituler l’album « Portraits » au pluriel. Il envisageait que chaque chanson représente le portrait d’une personne, d’une chose, ou d’un lieu spécifique. Cependant, au fil du temps, cette notion a évolué, aboutissant finalement au choix du titre « REFLETS ». Ce nouvel opus représente pour lui une opportunité d’explorer la réflexion de la société, de capturer l’esprit d’une époque, de saisir les éléments qui nous entourent. Cette approche ouvre la porte à de nombreux thèmes traiter dans l’album. Le regard des uns sur les autres, de notre propre reflet dans le miroir ou dans les yeux des autres. Un concert à l’affiche du Festival de Carcassonne 2024 à ne pas manquer !

Spectacle présenté par Jean-Rachid..

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



Mise à jour le 2023-12-26 par A.D.T. de l’Aude / OT – Carcassonne