FESTIVAL DE CARCASSONNE – STATUS QUO + THE STRANGLERS Carcassonne, 15 juillet 2024, Carcassonne.

Carcassonne Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-15 20:30:00

fin : 2024-07-15

Lundi 15 juillet, préparez-vous à vivre une soirée rock avec un double plateau de légendes : The Stranglers + Status Quo !

20h30 : The Stranglers

Formés en 1974, les provocateurs Stranglers s’apprêtent à enthousiasmer le public une fois de plus avec leur son britannique si distinctif ! La setlist est taillée pour le live, avec les classiques “Golden Brown”, “Always The Sun”, “No More Heroes” ou “Peaches”, auxquels s’ajoutent des titres extraits de leur dernier album, Dark Matters, sorti en 2021. Attendez-vous également à quelques surprises… Au cours de sa dernière tournée le groupe a repensé certains éléments qui viendront s’ajouter aux tubes qui ont pavé leur carrière pour un show unique. The Stranglers est incontestablement un des groupes anglais les plus excitants et influents de ces dernières décennies, avec 24 singles et 18 albums classés au Top 40.

22h : Status Quo

Avec plus de 50 ans de carrière, Status Quo est une légende du rock britannique. Le groupe a laissé une trace inoubliable dans le monde du Rock’N’Roll avec son style boogie rock depuis sa création en 1962. Avec plus de 130 millions de disques vendus, Status Quo continue de créer, de s’améliorer et de jouer comme ils le font depuis plus d’un demi-siècle. Leurs tubes « Pictures of Matchstick Men », « In the Army Now », « Rockin All Over the world » et leurs 5500 concerts ont marqué des millions de personnes et ont fait de Status Quo un véritable monument de la musique rock. En août 2023, le groupe a sorti Live in Amsterdam, point de départ d’une sélection soigneusement élaborée de performances emblématiques de Status Quo, qui seront commercialisées sous le nom de Official Archive Series et comprendront des tubes classiques de leur vaste catalogue, des morceaux plus profonds et des favoris des fans. L’album a été fraîchement mixé et masterisé par Eike Freese et Laurin Halberstadt aux Chameleon Studios de Hambourg..

