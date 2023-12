FESTIVAL DE CARCASSONNE – GRETA VAN FLEET Carcassonne, 10 juillet 2024, Carcassonne.

Carcassonne Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10 21:30:00

fin : 2024-07-10

En 2024, le phénomène rock Greta Van Fleet débarque au Festival de Carcassonne pour une date événement !

D’année en année, le célèbre groupe américain consolide sa place et reste l’un des groupes rock live les plus demandés de sa génération. Influencé par le rock classique des années 1960 et 1970 et souvent comparé à Led Zeppelin en raison des similitudes vocales entre Josh Kiszka et Robert Plant, Greta Van Fleet a rapidement attiré l’attention avec son EP « Black Smoke Rising » sorti en 2017, suivi de près par d’autres EPs tels que « From the Fires » la même année. Leur premier album studio, «Anthem of the Peaceful Army», sorti en 2018, confirme leur position dans le paysage musical contemporain. Greta Van Fleet est salué pour son approche rétro du rock, avec des performances énergiques et une présence scénique captivante. En 2021, ils reviennent avec un nouvel album « The Battle at the Garden’s Gate » et reprennent les routes de la tournée : plus d’un million de billets vendus dans le monde, plus de 250 concerts à guichets fermés sur cinq continents ! Leur troisième et dernier album «Starcatcher», sorti en 2023, est nommé au Grammy Award 2024 du meilleur album de musique rock… peut-être un doublé pour ce groupe aux multiples récompenses, qui avait déjà reçu ce prix en 2019 avec « From the Fires » ?.

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



Mise à jour le 2023-12-26