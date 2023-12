FESTIVAL DE CARCASSONNE – CARMEN Carcassonne, 5 juillet 2024, Carcassonne.

Carcassonne Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05 21:30:00

fin : 2024-07-05

Opéra en 4 actes de Georges Bizet par l’Opéra 2001

Laissez-vous emporter par la puissance et la beauté intemporelle de l’Opéra Carmen, le vendredi 5 juillet 2024 au Festival de Carcassonne ! Une œuvre emblématique qui captive les cœurs depuis des générations : plongez dans l’univers enflammé de l’amour interdit et des passions déchaînées.

« Dans les années 1820, Carmen jeune et jolie gitane employée à la manufacture de cigares de Séville, jette au brigadier des Dragons nommé Don José, une fleur qu’elle a mordu…

« Si je t’aime, prends garde à toi ! ». Lors d’une querelle entre les cigarières, la force armée intervient et Don José cédant au charme de Carmen, favorise sa fuite. Emprisonné à cause de cette complaisance, le brigadier, une fois libéré, compromet sa carrière en se battant avec son supérieur, quitte le droit chemin et rejoint son aimée complice des contrebandiers dans la montagne proche. Cependant, Carmen aime désormais un autre homme, Escamillo, un célèbre toréador et l’annonce à Don José… Malgré les supplications de ce dernier, Carmen reste insensible et le rejette avec des mots durs. Finalement, tout près de l’arène où triomphe Escamillo, Don José tue Carmen. »

Solistes, chœur et orchestre de la Compagnie Lyrique Opéra 2001.

Avec la participation du Ballet Espagnol de Murcia.

Distribution :

DON JOSÉ, ténor : DAVID BAÑOS ESCAMILLO,

baryton : PAOLO RUGGIERO

CARMEN, mezzo-soprano : RACHELE RAGGIOTI MICAËLA,

soprano : FRANCESCA BRUNI.

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



