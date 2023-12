FESTIVAL DE CARCASSONNE – THIBAULT CAUVIN & M Carcassonne, 3 juillet 2024, Carcassonne.

Carcassonne Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-03 21:30:00

fin : 2024-07-03

Thibault Cauvin et -M- se réunissent sur scène pour proposer un voyage musical, entre guitare électrique et guitare classique, au Festival de Carcassonne 2024 !

Thibault Cauvin est le seul guitariste au monde à avoir remporté 36 grands prix internationaux !

Thibault Cauvin est né avec une guitare, celle que lui a tendue son père, lui-même musicien. De là, tout s’est enchaîné avec un parfait naturel. Il étudie au conservatoire de Bordeaux et au Conservatoire National Supérieur de Paris, d’où il sort avec les honneurs. Puis il remporte 36 prix internationaux, dont 13 premiers (Los Angeles, Malaga, Vienne, …). A 20 ans, il devient le guitariste le plus titré au monde. Les concerts se multiplient, le monde veut entendre « le Petit Prince de la six- cordes ». Depuis Thibault voyage, plus de 120 pays visités pour près de 1500 représentations, des scènes les plus prestigieuses aux lieux les plus atypiques, du Carnegie Hall de New York à la Tour Eiffel, du Tchaïkovski Hall de Moscou à la Cité Interdite de Pékin, du Queen Elizabeth Hall de Londres à l’Acropollium de Carthage. La guitare de Thibault n’a pas de frontière, plus de limite, un soir 40 000 personnes peuvent l’entendre sur la plage de Royan, deux jours après il joue dans un temple en ruine aux confins de l’équateur pour quelques 200 privilégiés. Après avoir consacré des albums aux grands compositeurs classiques Scarlatti, Albéniz puis Vivaldi enregistré avec l’Orchestre de Chambre de Paris à la Philharmonie de Paris, Thibault propose en 2018 un disque très personnel : CITIES II. Il y a pour invités des artistes venus de différents mondes musicaux tels que Matthieu Chedid, Didier Lockwood, Ballaké Sissoko, Erik Truffaz ou encore Thylacine. Thibault revient en 2020 avec un album consacré aux Estudios Sencillos de Leo Brouwer, compositeur cubain qui a écrit ce légendaire cycle joué par tous les guitaristes du monde. Leo Brouwer à 81 ans ponctue ce cycle, avec 3 nouveaux opus dédiés à Thibault, qui figurent sur l’album. Ce projet, cette rencontre, et l’histoire unique autour de cette série, ont donné l’envie à Thibault de créer un spectacle entre concert et théâtre, qu’il joue régulièrement depuis. En 2021 sort FILMS, un projet expérimental dans lequel il nous présente encore une nouvelle facette de son ouverture. Avec pour prétexte les grands thèmes du cinéma, Thibault connecte sa guitare classique à divers effets et pédales sonores, inspirés des guitares électriques. En février 2023, sort son fameux album consacré à l’œuvre de Jean- Sébastien Bach. Le disque est encensé par la critique et il est au top des ventes.

Fidèle du Festival de Carcassonne, Matthieu Chedid, plus connu sous le nom de -M-, revient en 2024 avec un nouveau projet en duo de guitares avec Thibault Cauvin !

Artiste multidisciplinaire et passionné par la musique dès son plus jeune âge, -M-, alias Matthieu Chedid, se remplit de la musique de son père, Louis Chedid, des grands du jazz et de Jimi Hendrix. En 1997, l’album Le Baptême le révèle au grand public qui découvre alors un artiste à l’allure de super héros aux cheveux coiffés en -M-. Je dis aime sort en 1999 ; un 2ème album qui illustre l’éclectisme musical de -M-. Suivra en 2003, l’album Qui de nous deux où le rock’n’rose électrique et tapageur de -M- impose son style avec des nouveaux classiques comme La Bonne Étoile ou encore Qui de nous deux ?. Cette même année verra la sortie du disque Labo M, album concept où -M- et ses musiciens se retrouvent autour de l’expérimentation pure et d’instrumentaux. La scène, l’expérimentation, justement, c’est le domaine de prédilection de -M-. Il multiplie les prestations scéniques hors du commun où se côtoient humour, dérision et moments de grâce. -M- a également multiplié les collaborations avec Vanessa Paradis, Brigitte Fontaine, Cassius, Ibrahim Maalouf, Johnny Hallyday… Il a composé et interprété plusieurs musiques de film dont les Triplettes de Belleville, dessin animé de Sylvain Chaumet, Un Monstre à Paris avec son duo avec Vanessa Paradis pour « La Seine », ou encore la bande originale du film de Guillaume Canet Ne le dis à personne, César de la meilleure musique de film en 2007. Mister Mystère est sorti en 2009, suivi des CD live et DVD documentaire sur sa tournée. Fin 2018, Matthieu Chedid dévoile la pochette de son 6ème album solo, LETTRE INFINIE qui sortira fin janvier 2019. L’album se classe directement numéro 1 des ventes. Matthieu Chedid débute en février 2019 la tournée du « Grand Petit Concert » avec plus de 100 dates programmées sur 11 mois : la plus importante tournée de l’année 2019, réunissant 700.000 spectateurs. Dans la foulée, l’album live Le Grand Petit Concert est certifié Disque de Platine en France. Au printemps 2020, il publie un single inédit, Croîs au Printemps, dont les droits de la chanson sont destinés au Secours Populaire. En juin 2022, Matthieu Chedid dévoile son 7ème album studio, intitulé « Rêvalité », lancé par le single éponyme et la chanson Dans ta radio. Il adopte alors le violet et déploie un nouvel univers, qu’il met en scène lors d’une grande tournée en 2022 et 2023….

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



Mise à jour le 2023-12-26 par A.D.T. de l’Aude / OT – Carcassonne