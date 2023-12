FESTIVAL DE CARCASSONNE – LES ITALIENS DE L’OPÉRA Carcassonne, 2 juillet 2024, Carcassonne.

Carcassonne Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-02 21:30:00

fin : 2024-07-02

Événement : découvrez la grâce et l’élégance incarnées par 10 danseurs, étoiles et solistes, de l’Opéra de Paris dans un spectacle envoûtant. Plongez au cœur de la passion, de l’émotion et de la virtuosité de ces artistes exceptionnels et de leur interprétation magistrale.

C’est en 2016, qu’Alessio Carbone, alors premier danseur à l’Opéra de Paris, a la brillante idée de fédérer ses compatriotes et collègues au sein du ballet pour un gala à Venise, sa ville natale. Ainsi sont nés « les Italiens de l’Opéra de Paris ». Pour la première fois à Carcassonne, Les Italiens de l’Opera présenteront un programme ambitieux de pièces ou extraits des grands ballets du répertoire et de créations modernes, dans lesquels la troupe peut exprimer la large palette de ses talents. Au menu, selon les interprètes présents et l’inspiration d’Alessio Carbone, des extraits de ballets comme

« Romeo et Juliette» de Noureev, « Don Quichotte » de Marius Petipa, « Signes» de Carolyn Carlson, ou encore « In the middle » de William Forsythe. Une alliance subtile de tradition académique et de création qui devrait ravir les amateurs de danse ! Un rendez-vous aussi réjouissant que virtuose : incontournable !

Danseurs :

Valentine Colasante

Hannah O’ Neil

Paul Marque Francesco Mura

Clara Mousseigne

Hortense Maurin Antonio Conforti

Nicola Di Vico

Lorenzo Lelli

Luciana Sagioro

Distribution non contractuelle

Maitre de ballet : Francesco Vantaggio

Light designer : James Angot

Assistante à la direction : Carlotta Bolognese

Directeur artistique : Alessio Carbone.

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



Mise à jour le 2023-12-26 par A.D.T. de l’Aude / OT – Carcassonne