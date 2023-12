MAGIE DE NOËL – LE MARCHÉ DE NOËL Carcassonne, 4 décembre 2023, Carcassonne.

Le Marché de Noël réinvestit la place Carnot. Tout autour de la patinoire, une trentaine de chalets vous attend pour vous proposer leurs produits de Noël. Des produits originaux et insolites mais aussi des délices gourmands sucrés et salés. Les parents pourront donc flâner le long des allées de ce Marché de Noël ou même s’y restaurer pendant que les enfants se défouleront sur la glace. Retrouvez également les chalets d’exposants aux pieds des attractions au Parc du Père Noël, Square André Chénier..

The Christmas Market returns to the Place Carnot. Around the ice rink, some thirty chalets await you with their Christmas products. Original and unusual products, as well as sweet and savoury treats. Parents can stroll along the aisles of the Christmas Market, or even grab a bite to eat, while the kids let off steam on the ice. You’ll also find exhibitors? chalets at the foot of the attractions in Santa?s Park, Square André Chénier.

Vuelve el Mercado de Navidad a la plaza Carnot. Alrededor de la pista de hielo, una treintena de chalés le esperan para ofrecerle sus productos navideños. Productos originales e insólitos, así como golosinas dulces y saladas. Los padres podrán pasear por los pasillos de este mercado navideño, o incluso comer algo, mientras sus hijos se desahogan en el hielo. También encontrará puestos de expositores al pie de las atracciones del Parque de Papá Noel, en la plaza André Chénier.

Der Weihnachtsmarkt erobert den Place Carnot wieder. Rund um die Eisbahn erwarten Sie etwa 30 Hütten, die ihre Weihnachtsprodukte anbieten. Originelle und ausgefallene Produkte, aber auch süße und salzige Gaumenfreuden. Die Eltern können also durch die Gänge des Weihnachtsmarktes schlendern oder sogar etwas essen, während die Kinder sich auf dem Eis austoben können. Die Hütten der Aussteller befinden sich am Fuße der Attraktionen im Park des Weihnachtsmannes auf dem Square André Chénier.

