MAGIE DE NOËL – LE NOËL IMMERSIF Carcassonne, 4 décembre 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

C’est une des grandes nouveautés de la Magie de Noël cette année !

Partez à la découverte de ce parcours immersif inédit : traversez une à une les 3 cellules immersives qui vous feront voyager en Laponie. Le principe est simple : à l’intérieur de chaque cellule, composé d’écrans LED immersifs, plongez dans un univers différent.

Cellule 1 : Bienvenue en Laponie

Le parcours commence dans le calme et le blanc de la Laponie, sur les terres du Père Noël, dans une ambiance paisible.

Cellule 2 : Village des lutins

Derrière les montagnes, dans un lieu gardé secret, nous pénétrons au cœur du village des lutins.

Ecran au sol dynamique pour jouer avec les lutins.

Cellule 3 : Magie dans les airs

Les cadeaux sont prêts. Direction la nuit étoilée pour faire la livraison dans les airs avec le traineau et les rennes.

Tout public

Du 2 au 23 décembre inclus les Mercredis, vendredis, samedis & dimanches de 15h / 20h + ouverture les 5 et 7 décembre de 15h à 20h – Dim. 24 décembre de 15H à 17h – Du 26 au 6 janvier inclus de 15h à 20h (18h le 31/12) – Fermé le 1 janvier.

2023-12-24 15:00:00 fin : 2023-12-24 17:00:00. EUR.

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



It’s one of the great new features of the Magic of Christmas this year!

Discover this unique immersive journey: one by one, cross the 3 immersive cells that will take you on a journey to Lapland. The principle is simple: inside each cell, made up of immersive LED screens, plunge into a different universe.

Cell 1: Welcome to Lapland

The journey begins in the calm and white of Lapland, on Santa Claus?s land, in a peaceful atmosphere.

Unit 2: Elf Village

Behind the mountains, in a secret location, we enter the heart of the elf village.

Dynamic floor screen to play with the elves.

Cell 3: Magic in the air

The presents are ready. Head for the starry night to make the delivery in the air with the sleigh and reindeer.

All audiences

From December 2 to 23 inclusive, Wednesdays, Fridays, Saturdays & Sundays from 3 pm to 8 pm + opening on December 5 and 7 from 3 pm to 8 pm – Sun. December 24 from 3 pm to 5 pm – From January 26 to 6 inclusive from 3 pm to 8 pm (6 pm on 31/12) – Closed on January 1

Esta es una de las grandes novedades de la Magia de la Navidad de este año

Descubra esta nueva experiencia inmersiva: recorra las 3 células inmersivas, una a una, y viaje a Laponia. El principio es sencillo: dentro de cada célula, formada por pantallas LED inmersivas, sumérjase en un mundo diferente.

Celda 1: Bienvenido a Laponia

El viaje comienza en la calma y el blanco de Laponia, en la tierra de Papá Noel, en un ambiente apacible.

Celda 2: La aldea de los elfos

Detrás de las montañas, en un lugar secreto, entramos en el corazón de la aldea de los elfos.

Pantalla dinámica en el suelo para jugar con los elfos.

Unidad 3: Magia en el aire

Los regalos están listos. Adéntrate en la noche estrellada para hacer la entrega en el aire con el trineo y los renos.

Todos los públicos

Del 2 al 23 de diciembre inclusive, los miércoles, viernes, sábados y domingos de 15:00 a 20:00 h + abierto los días 5 y 7 de diciembre de 15:00 a 20:00 h – dom. 24 de diciembre de 15:00 a 17:00 h – Del 26 al 6 de enero inclusive de 15:00 a 20:00 h (18:00 h el 31/12) – Cerrado el 1 de enero

Dies ist eine der großen Neuheiten des diesjährigen Weihnachtszaubers!

Gehen Sie auf Entdeckungsreise auf diesem neuartigen immersiven Parcours: Durchqueren Sie eine nach der anderen die drei immersiven Zellen, die Sie auf eine Reise nach Lappland mitnehmen. Das Prinzip ist einfach: In jeder Zelle, die aus immersiven LED-Bildschirmen besteht, können Sie in eine andere Welt eintauchen.

Zelle 1: Willkommen in Lappland

Die Reise beginnt in der ruhigen, weißen Umgebung Lapplands, im Land des Weihnachtsmanns.

Zelle 2: Dorf der Wichtel

Hinter den Bergen, an einem geheim gehaltenen Ort, betreten wir das Herz des Wichteldorfes.

Dynamischer Bodenbildschirm zum Spielen mit den Wichteln.

Zelle 3: Magie in der Luft

Die Geschenke sind bereit. Mit dem Schlitten und den Rentieren geht es in die sternenklare Nacht, um die Lieferung in der Luft durchzuführen.

Alle Zuschauer

Vom 2. bis einschließlich 23. Dezember mittwochs, freitags, samstags und sonntags von 15 bis 20 Uhr + Öffnung am 5. und 7. Dezember von 15 bis 20 Uhr – Sonntag, 24. Dezember von 15 bis 17 Uhr – Vom 26. bis einschließlich 6. Januar von 15 bis 20 Uhr (18 Uhr am 31.12.) – Am 1. Januar geschlossen

Mise à jour le 2023-11-30 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11