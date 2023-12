MAGIE DE NOËL – LE VILLAGE ENCHANTÉ Carcassonne, 4 décembre 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Du 2 décembre 2023 au 6 janvier 2024, plongez au cœur d’un village enchanté sur le square Gambetta ! Un monde peuplé d’animaux magiques et un merveilleux spectacle d’eau vous y attendent… sans oublier les nombreuses décorations, idéales pour réaliser vos plus belles photos.

« Dans les contreforts du Carcassès, le Père Noël est pris dans une tempête de neige. Il perd une partie de ses cadeaux au-dessus d’une immense forêt située au pied de la citadelle de Carcassonne. Il décide alors d’arrêter son traineau à l’orée de cette forêt pour les retrouver. Une multitude de bruits y résonnent et des lumières brillent de mille feux.

Peuplée d’une vie extraordinaire, venez à la rencontre de cette forêt et de ses arbres géants qui surplombent le paysage, de ses lutins qui rient à gorge déployée, de ses lapins et de ses renards qui discutent entre les sapins, et des fées multicolores qui virevoltent entre les branches… »

Dans une ambiance givrée, profitez de cette parenthèse hors du temps, et explorez la suite de cette histoire magique qui vous mènera jusqu’au charmant Village enchanté.

A découvrir également dans le village enchanté : le spectacle « Les danses de l’eau » !

Emerveillez-vous devant les fontaines dansantes et lumineuses ! Les mouvements colorés des jets d’eau, allant de 2 à 15 mètres de hauteur, synchronisés en musique vous proposeront un spectacle féerique et inoubliable.

Du 2 au 23 décembre inclus les Mercredis, vendredis, samedis & dimanches de 16h / 21h + ouverture les 5 et 7 décembre de 16h à 21h – Dim. 24 décembre de 16H à 18h – Du 26 au 6 janvier inclus de 16h à 21h (18h le 31/12) – Fermé le 1 janvier.

2023-12-16 16:00:00 fin : 2023-12-17 21:00:00.

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



From December 2, 2023 to January 6, 2024, plunge into the heart of an enchanted village in Square Gambetta! A world populated by magical animals and a marvellous water show await you… not forgetting the many decorations, ideal for taking your best photos.

« In the Carcassès foothills, Santa Claus is caught in a snowstorm. He loses some of his presents above a huge forest at the foot of the Carcassonne citadel. He decides to stop his sleigh at the edge of the forest to find them. A multitude of noises resound and lights shine brightly.

Populated by extraordinary life, come and meet this forest with its giant trees towering over the landscape, its elves laughing out loud, its rabbits and foxes chatting between the fir trees, and the multicolored fairies twirling between the branches… »

In a frosty atmosphere, enjoy this timeless interlude, and explore the rest of this magical story that will lead you to the charming Enchanted Village.

Also to be discovered in the Enchanted Village: the « Water Dances » show!

Marvel at the dancing, luminous fountains! The colorful movements of the water jets, ranging from 2 to 15 meters in height, synchronized to music, offer a magical and unforgettable spectacle.

From December 2 to 23 inclusive on Wednesdays, Fridays, Saturdays & Sundays from 4pm to 9pm + opening on December 5 and 7 from 4pm to 9pm – Sun. December 24 from 4pm to 6pm – From January 26 to 6 inclusive from 4pm to 9pm (6pm on 12/31) – Closed on January 1

Del 2 de diciembre de 2023 al 6 de enero de 2024, ¡sumérjase en el corazón de un pueblo encantado en la plaza Gambetta! Le espera un mundo poblado de animales mágicos y un maravilloso espectáculo acuático… sin olvidar las numerosas decoraciones, ideales para sacar sus mejores fotos.

« En las estribaciones del Carcassès, Papá Noel se ve sorprendido por una tormenta de nieve. Pierde algunos de sus regalos sobre un inmenso bosque al pie de la ciudadela de Carcasona. Decide detener su trineo en la linde del bosque para encontrarlos. Se oyen multitud de ruidos y las luces brillan intensamente.

Poblado por una vida extraordinaria, venga a conocer este bosque con sus árboles gigantescos que se elevan sobre el paisaje, sus elfos que ríen a carcajadas, sus conejos y zorros que charlan entre los abetos, y las hadas multicolores que giran entre las ramas… »

En un ambiente gélido, disfrute de este interludio fuera del tiempo, y explore el resto de esta mágica historia que le llevará a la encantadora Aldea Encantada.

Descubra también en la Aldea Encantada: ¡el espectáculo « Danzas del agua »!

Maravíllese ante las fuentes danzantes y luminosas Los coloridos movimientos de los chorros de agua, de 2 a 15 metros de altura, sincronizados con la música, crearán un espectáculo mágico e inolvidable.

Del 2 al 23 de diciembre inclusive, los miércoles, viernes, sábados y domingos de 16:00 a 21:00 h + abierto los días 5 y 7 de diciembre de 16:00 a 21:00 h – dom. 24 de diciembre de 16:00 a 18:00 h – Del 26 al 6 de enero inclusive de 16:00 a 21:00 h (18:00 h el 31/12) – Cerrado el 1 de enero

Vom 2. Dezember 2023 bis zum 6. Januar 2024 können Sie auf dem Square Gambetta in ein verzaubertes Dorf eintauchen! Eine Welt voller magischer Tiere und ein wunderbares Wasserspektakel warten auf Sie… und nicht zu vergessen die zahlreichen Dekorationen, die ideal sind, um Ihre schönsten Fotos zu machen.

« In den Ausläufern des Carcassès gerät der Weihnachtsmann in einen Schneesturm. Er verliert einen Teil seiner Geschenke über einem riesigen Wald am Fuße der Zitadelle von Carcassonne. Er beschließt, seinen Schlitten am Rande des Waldes anzuhalten, um die Geschenke zu finden. Dort ertönen unzählige Geräusche und Lichter leuchten.

Erleben Sie diesen Wald mit seinen riesigen Bäumen, die die Landschaft überragen, seinen Kobolden, die aus vollem Halse lachen, seinen Hasen und Füchsen, die sich zwischen den Tannen unterhalten, und den bunten Feen, die zwischen den Ästen herumschwirren… »

Genießen Sie in einer frostigen Atmosphäre diese zeitlose Auszeit und erkunden Sie die Fortsetzung dieser magischen Geschichte, die Sie bis in das bezaubernde Verzauberte Dorf führt.

Ebenfalls im verzauberten Dorf zu entdecken: die Show « Les danses de l’eau » (Wassertänze)!

Staunen Sie über die tanzenden und leuchtenden Fontänen! Die bunten Bewegungen der Wasserstrahlen, die von 2 bis 15 Meter Höhe reichen und mit Musik synchronisiert sind, werden Ihnen ein märchenhaftes und unvergessliches Schauspiel bieten.

Vom 2. bis einschließlich 23. Dezember mittwochs, freitags, samstags und sonntags von 16 bis 21 Uhr + Öffnung am 5. und 7. Dezember von 16 bis 21 Uhr – Sonntag, 24. Dezember von 16 bis 18 Uhr – Vom 26. bis einschließlich 6. Januar von 16 bis 21 Uhr (18 Uhr am 31.12.) – Geschlossen am 1. Januar

