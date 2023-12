MAGIE DE NOËL – LA PATINOIRE Carcassonne, 3 décembre 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

L’incontournable patinoire reprend ses quartiers d’hiver au coeur de la Place Carnot. Petits et grands pourront donc patiner autour de la fontaine Neptune sur de la véritable glace. La patinoire promet encore et toujours de belles sensations aux patineurs amateurs et confirmés !

BILLETTERIE

Le chalet en bois « billetterie » est situé à l’angle de la place Carnot, côté rue Courtejaire.

Séance de 45 min. avec location des patins : 7€

Séance de 45 min. pour les personnes ayant leurs propres patins : 5€

Une séance par heure. Achat des billets 1/2 heure avant le début de la séance et jusqu’à 1/4 heure après (exemple : le billet peut être acheté de 15h30 à 16h15 pour la séance de 16h). Les places pour les séances de patinoire ne peuvent pas être réservées à l’avance. Les enfants de moins de 8 ans doivent être impérativement accompagnés d’un adulte. Port de chaussettes obligatoire, port de gants et de casque pour les mineurs fortement conseillé. Les billets pour la patinoire ne peuvent être ni modifiés, ni remboursés.

Du 2 au 23 décembre inclus les Mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 15h à 20h ainsi que les 5 et 7 décembre. Dimanche 24 décembre de 15H à 17h – Du 26 au 6 janvier inclus de 15h à 20h (18h le 31/12) – Fermée le 1 janvier ..

2023-12-09 15:00:00 fin : 2023-12-10 20:00:00. EUR.

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



The must-see skating rink returns to its winter quarters in the heart of Place Carnot. Young and old alike will be able to skate around the Neptune fountain on real ice. The rink is sure to be a thrill for amateur and experienced skaters alike!

TICKETS

The wooden chalet is located at the corner of Place Carnot and Rue Courtejaire.

45-minute session with skate rental: 7?

45-minute session for those with their own skates: 5?

One session per hour. Tickets can be purchased 1/2 hour before the start of the session and up to 1/4 hour afterwards (example: tickets can be purchased from 3:30 to 4:15 p.m. for the 4 p.m. session). Tickets for ice-skating sessions cannot be reserved in advance. Children under 8 must be accompanied by an adult. Socks mandatory, gloves and helmets strongly recommended for minors. Ice rink tickets cannot be changed or refunded.

From December 2 to 23 inclusive, Wednesdays, Fridays, Saturdays and Sundays from 3pm to 8pm, as well as December 5 and 7. Sunday December 24 from 3pm to 5pm – January 26 to 6 inclusive from 3pm to 8pm (6pm on 31/12) – Closed on January 1.

La ineludible pista de patinaje sobre hielo vuelve este invierno al corazón de la plaza Carnot. Grandes y pequeños podrán patinar sobre hielo alrededor de la fuente de Neptuno. La pista de patinaje promete emociones fuertes tanto para los aficionados como para los expertos

ENTRADAS

La taquilla de madera está situada en la esquina de la plaza Carnot y la calle Courtejaire.

Sesión de 45 minutos con alquiler de patines: 7?

Sesión de 45 minutos con patines propios: 5?

Una sesión por hora. Las entradas pueden comprarse 1/2 hora antes del inicio de la sesión y hasta 1/4 de hora después (por ejemplo, pueden comprarse entradas de 15.30 a 16.15 para la sesión de las 16.00). Las entradas para las sesiones de pista de hielo no pueden reservarse con antelación. Los menores de 8 años deben ir acompañados de un adulto. Es obligatorio el uso de calcetines, y se recomienda encarecidamente el uso de guantes y cascos para los menores. Las entradas para la pista de hielo no se pueden cambiar ni reembolsar.

Del 2 al 23 de diciembre inclusive, los miércoles, viernes, sábados y domingos de 15.00 a 20.00 h y los días 5 y 7 de diciembre. Del 26 al 6 de enero inclusive, de 15.00 a 20.00 h (18.00 h el 31/12) – Cerrado el 1 de enero.

Die unumgängliche Eisbahn wird im Winter wieder im Herzen der Place Carnot aufgebaut. Groß und Klein können rund um den Neptunbrunnen auf echtem Eis Schlittschuh laufen. Die Eisbahn verspricht Amateuren und erfahrenen Schlittschuhläufern immer wieder neue Erlebnisse!

TICKETTERIE

Das Holzchalet « Kartenverkauf » befindet sich an der Ecke des Place Carnot, auf der Seite der Rue Courtejaire.

45-minütige Sitzung mit Schlittschuhverleih: 7?

45-minütige Sitzung für Personen mit eigenen Schlittschuhen: 5?

Eine Sitzung pro Stunde. Die Tickets können eine halbe Stunde vor Beginn der Veranstaltung und bis zu einer Viertelstunde danach gekauft werden (Beispiel: Das Ticket kann von 15:30 bis 16:15 Uhr für die Veranstaltung um 16:00 Uhr gekauft werden). Plätze für die Eislaufbahn können nicht im Voraus reserviert werden. Kinder unter 8 Jahren müssen zwingend von einem Erwachsenen begleitet werden. Das Tragen von Socken ist obligatorisch, Handschuhe und Helme für Minderjährige werden dringend empfohlen. Tickets für die Eisbahn können nicht umgebucht oder erstattet werden.

Vom 2. bis einschließlich 23. Dezember mittwochs, freitags, samstags und sonntags von 15:00 bis 20:00 Uhr sowie am 5. und 7. Dezember. Sonntag, 24. Dezember von 15.00 bis 17.00 Uhr – 26. bis 6. Januar von 15.00 bis 20.00 Uhr (18.00 Uhr am 31.12.) – Geschlossen am 1. Januar .

Mise à jour le 2023-12-01 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11