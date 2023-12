LA MAGIE DE NOËL – MARCHÉ DES CRÉATEURS ET ANIMATIONS MUSICALES Carcassonne, 4 décembre 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Cette année, venez découvrir le marché de Noël des créateurs artisans sur la place Eggenfelden ! Entourés de chalets en bois richement décorés, des artisans passionnés déploient leurs trésors faits à la main, créant ainsi un véritable paradis pour les amoureux de l’authenticité et de l’originalité.

Chaque stand dévoile des oeuvres uniques, des objets qui racontent une histoire, le fruit d’un savoir-faire artisanal. Incontournable pour trouver des cadeaux à rajouter sur la liste au Père Noël…

Du 1er au 31 décembre les mercredis, vendredis et dimanches de 14h à 20h et les samedis de 9h à 20h + ouverture : les jeudis 7 et 21 décembre de 14h à 20h, sauf dimanche 24 déc.(14h-17h) et dimanche 31 déc. (14h-18h)

Animations musicales :

WONDER BRASS BAND – fanfare

Samedi 2 décembre, 16h-17h et 18h-19h Entrée libre

JEREMY MONTANA – concert

Dimanche 3 décembre, 16h-17h et 18h-19h Entrée libre

ALEXANDRE JOSEPH – concert

Mercredi 6 décembre, 16h-17h et 18h-19h Entrée libre

FANFARE CANELLE – fanfare

Samedi 9 décembre, plusieurs passages entre 15h et 19h Entrée libre

MISTER LOW – concert

Dimanche 10 décembre, 16h-17h et 18h-19h Entrée libre

INDIANA CARSIN – concert

Mercredi 13 décembre, 16h-17h45 Entrée libre

CATHY – concert

Dimanche 17 décembre, 16h-17h et 18h-19h Entrée libre

JEREMY MONTANA – concert

Mercredi 20 décembre, 16h-17h et 18h-19h Entrée libre

TANIA MARGARIT DUO – concert

Mercredi 27 décembre, 16h-18h Entrée libre

FANFARE DU PÈRE NOËL – fanfare

Samedi 30 décembre, plusieurs passages entre 15h et 19h Entrée libre.

2023-12-06 14:00:00 fin : 2023-12-10 20:00:00. .

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



This year, the Place Eggenfelden is the setting for the Christmas market of craftsmen and designers! Surrounded by richly decorated wooden chalets, passionate artisans display their handmade treasures, creating a veritable paradise for lovers of authenticity and originality.

Each stand unveils unique works of art, objects that tell a story, the fruit of artisan know-how. A must for finding gifts to add to Santa’s list…

December 1 to 31: Wednesdays, Fridays and Sundays, 2pm to 8pm; Saturdays, 9am to 8pm + open Thursdays, December 7 and 21, 2pm to 8pm, except Sundays, December 24 (2pm to 5pm) and December 31 (2pm to 6pm)

Musical entertainment :

WONDER BRASS BAND – brass band

Saturday, December 2, 4pm-5pm and 6pm-7pm Free admission

JEREMY MONTANA – concert

Sunday, December 3, 4pm-5pm and 6pm-7pm Free admission

ALEXANDRE JOSEPH – concert

Wednesday, December 6, 4pm-5pm and 6pm-7pm Free admission

FANFARE CANELLE – fanfare

Saturday, December 9, several performances between 3pm and 7pm Free admission

MISTER LOW – concert

Sunday, December 10, 4pm-5pm and 6pm-7pm Free admission

INDIANA CARSIN – concert

Wednesday, December 13, 4pm-5.45pm Free admission

CATHY – concert

Sunday, December 17, 4pm-5pm and 6pm-7pm Free admission

JEREMY MONTANA – concert

Wednesday, December 20, 4pm-5pm and 6pm-7pm Free admission

TANIA MARGARIT DUO – concert

Wednesday, December 27, 4-6pm Free admission

FANFARE DU PÈRE NOËL – brass band

Saturday, December 30, several performances between 3pm and 7pm Free admission

Este año, venga a descubrir el mercado navideño de artesanos creativos en la plaza Eggenfelden Rodeados de chalets de madera ricamente decorados, artesanos apasionados exponen sus tesoros hechos a mano, creando un auténtico paraíso para los amantes de la autenticidad y la originalidad.

Cada puesto desvela obras de arte únicas, objetos que cuentan una historia, fruto de la artesanía tradicional. Una visita obligada si busca regalos que añadir a la lista de Papá Noel…

Del 1 al 31 de diciembre, miércoles, viernes y domingos de 14:00 a 20:00 h y sábados de 9:00 a 20:00 h + horarios de apertura: jueves 7 y 21 de diciembre de 14:00 a 20:00 h, excepto el domingo 24 de diciembre (de 14:00 a 17:00 h) y el domingo 31 de diciembre (de 14:00 a 18:00 h)

Animación musical :

WONDER BRASS BAND – banda de música

Sábado 2 de diciembre, de 16.00 a 17.00 h y de 18.00 a 19.00 h Entrada gratuita

JEREMY MONTANA – concierto

Domingo 3 de diciembre, de 16:00 a 17:00 y de 18:00 a 19:00 Entrada gratuita

ALEXANDRE JOSEPH – concierto

Miércoles 6 de diciembre, 16.00-17.00 h y 18.00-19.00 h Entrada gratuita

FANFARE CANELLE – banda de música

Sábado 9 de diciembre, varias actuaciones entre las 15.00 y las 19.00 h Entrada gratuita

MISTER LOW – concierto

Domingo 10 de diciembre, de 16:00 a 17:00 y de 18:00 a 19:00 Entrada gratuita

INDIANA CARSIN – concierto

Miércoles 13 de diciembre, 16.00-17.45 h Entrada gratuita

CATHY – concierto

Domingo 17 de diciembre, 16.00-17.00 h y 18.00-19.00 h Entrada gratuita

JEREMY MONTANA – concierto

Miércoles 20 de diciembre, 16.00-17.00 h y 18.00-19.00 h Entrada gratuita

TANIA MARGARIT DUO – concierto

Miércoles 27 de diciembre, 16.00-18.00 h Entrada gratuita

FANFARE DU PÈRE NOËL – banda de música

Sábado 30 de diciembre, varias actuaciones entre las 15:00 y las 19:00 h Entrada gratuita

Besuchen Sie dieses Jahr den Weihnachtsmarkt der Kunsthandwerker auf dem Eggenfeldener Platz! Umgeben von reich verzierten Holzhütten entfalten leidenschaftliche Kunsthandwerker ihre handgefertigten Schätze und schaffen so ein wahres Paradies für Liebhaber von Authentizität und Originalität.

Jeder Stand enthüllt einzigartige Werke, Objekte, die eine Geschichte erzählen und das Ergebnis handwerklichen Könnens sind. Ein Muss, um Geschenke zu finden, die man dem Weihnachtsmann auf die Liste setzen kann…

Vom 1. bis 31. Dezember mittwochs, freitags und sonntags von 14 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 20 Uhr + Öffnungszeiten: donnerstags am 7. und 21. Dezember von 14 bis 20 Uhr, außer Sonntag, 24. Dezember (14-17 Uhr) und Sonntag, 31. Dezember (14-18 Uhr)

Musikalische Unterhaltung :

WONDER BRASS BAND – Blaskapelle

Samstag, 2. Dezember, 16.00-17.00 Uhr und 18.00-19.00 Uhr Freier Eintritt

JEREMY MONTANA – Konzert

Sonntag, 3. Dezember, 16:00-17:00 und 18:00-19:00 Uhr Freier Eintritt

ALEXANDRE JOSEPH – Konzert

Mittwoch, 6. Dezember, 16:00-17:00 und 18:00-19:00 Uhr Freier Eintritt

FANFARE CANELLE – Blaskapelle

Samstag, 9. Dezember, mehrere Durchgänge zwischen 15 und 19 Uhr Freier Eintritt

MISTER LOW – Konzert

Sonntag, 10. Dezember, 16-17 Uhr und 18-19 Uhr Freier Eintritt

INDIANA CARSIN – Konzert

Mittwoch, 13. Dezember, 16:00-17:45 Uhr Freier Eintritt

CATHY – Konzert

Sonntag, 17. Dezember, 16:00-17:00 und 18:00-19:00 Uhr Freier Eintritt

JEREMY MONTANA – Konzert

Mittwoch, 20. Dezember, 16:00-17:00 und 18:00-19:00 Uhr Freier Eintritt

TANIA MARGARIT DUO – Konzert

Mittwoch, 27. Dezember, 16-18 Uhr Freier Eintritt

FANFARE DU PÈRE NOËLL – Blaskapelle

Samstag, 30. Dezember, mehrere Durchgänge zwischen 15 und 19 Uhr Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-12-01 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11