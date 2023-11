LA MAGIE DE NOËL – LE PARC DU PÈRE NOËL Carcassonne, 1 décembre 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Le Parc du Père Noël et ses nombreuses attractions reprennent leur quartier d’hiver sur le square André Chénier. Les carcassonnais et les visiteurs présents auront donc la chance de monter à bord de la grande roue pour avoir une vue imprenable sur la Bastide et la Cité Médiévale, de chevaucher les rennes du Père Noël pour un voyage fantastique ou encore préférer des attractions aux sensations fortes… Tour d’horizon de toutes les activités qui vous attendent !

vendredi 1 décembre au dimanche 7 janvier – Ouvertures exceptionnelles le 25 et 31 décembre 2023 + le 1er et 7 janvier 2024

La Grande Roue : La Grande Roue vous offre un panorama imprenable sur la Bastide St Louis et la Cité Médiévale :

Carcassonne comme vous ne l’avez jamais vue. Prenez de la hauteur ! Tarifs : 7€ / 5€ pour les moins de 10 ans (min. 1 personne majeure obligatoire) – 6 personnes max.

Les Rennes Enchantés : Assis sur des petits rennes blancs, les enfants partiront pour un parcours magique…

Enfants à partir de 2 ans accompagnés et 3 ans seuls. Tarif : 3€ (accompagnant : 1€)

Le Traîneau du Père Noël : Montez dans ce traîneau guidé par le Père Noël et partez pour des aventures pleines de

surprises… Enfants à partir de 2 ans accompagnés et 4 ans seuls. Tarif : 3,50€

La Tour Magique : La Tour Magique vous propose une ascension de 10 mètres et une descente à toute vitesse…

Osez toujours plus de sensations ! Enfants à partir de 4 ans. Tarifs : 5€ le tour

Le Sapin Magique : Le Sapin Magique, va vous faire découvrir de nouvelles sensations. Embarquez dans une boule de

Noël pour un voyage féerique. Enfants à partir de 2 ans accompagnés et 4 ans seuls. Tarif : 4€

Star Disney : Survolez le village de Disney à bord d’un traîneau mené à vive allure par quatre rennes.

Enfants à partir de 2 ans accompagnés et 4 ans seuls. Tarif : 4€

Le Tchou Tchou : Ce petit train de Noël emmènera les plus petits en balade sur un circuit ludique.

À partir de 2 ans. Tarif : 3€

Le Palais des Glaces – Fun Ice : Avec son labyrinthe de miroirs et deux étages aux parcours amusants, le Palais des Glaces – Fun Ice ouvre les portes d’un monde fun et enchanté ! À partir de 3 ans accompagnés et 7 ans seuls. Tarif : 5€ l’entrée

Le Labyrinthe de Noël : Un parcours fantastique vous mènera à travers une forêt de sapins remplie d’animaux aventuriers, de miroirs magiques et des redoutable ponts de singes… Trouverez-vous la sortie ? Tout public Tarif : 3€ l’entrée

Le Tourbillon de Noël : Toboggan sensationnel qui s’élève à plus de 16 mètres de haut ! Enfants à partir de 2 ans accompagnés et 5 ans seuls. Tarifs : 2€ la descente

Le Trampo’Jump : Pour que les enfants puissent flotter dans les airs en toute sécurité, les trampolines s’installent sur le Parc du Père Noël. À partir de 2 ans. Tarif : 5€ les 5 minutes

Le Pouss Pouss : Les chaises volantes vous attendent pour vous faire virevolter dans les airs. À partir de 3 ans. Tarif : 3€

Les Luges Âge de Glace : Dévalez les pistes sur des luges dans un univers de glace. Enfants à partir de 2 ans accompagnés et 4 ans seuls. Tarifs : 3€ les 2 descentes

La Ronde de Blanche-Neige : NOUVEAUTÉ Le manège la Ronde de Blanche-Neige est un véritable carrousel de 1950 qui dispose de 30 places. Enfants à partir de 2 ans accompagnés et 3 ans seuls. Tarif : 3€

Les Chalets du Parc du Père Noël

Une dizaine de chalets vous attendent sur le Parc du Père Noël et vous permettront de vous restaurer entre deux attractions : marrons chauds, pain d’épices, churros, crêpes, barbe à papa, spécialité fromagères…

Pensez également à faire un tour à la traditionnelle pêche aux canards !.

2023-12-01 fin : 2024-01-07 . EUR.

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



The Santa Claus Park and its many attractions return to their winter quarters in the Square André Chénier. Carcassonne residents and visitors alike will have the chance to climb aboard the Ferris wheel for a breathtaking view of the Bastide and the medieval city, ride Santa?s reindeer on a fantastic journey, or choose from a range of thrilling attractions… Here’s an overview of all the activities awaiting you!

friday December 1 to Sunday January 7 – Exceptional openings on December 25 and 31, 2023 + January 1 and 7, 2024

The Ferris Wheel: The Ferris Wheel offers a breathtaking panoramic view of the Bastide St Louis and the medieval city:

Carcassonne as you’ve never seen it before. Take to the skies! Price: 7? / 5? for children under 10 (min. 1 adult required) – 6 people max.

Les Rennes Enchantés: Sitting on little white reindeer, children set off on a magical journey…

Children aged 2 and over accompanied, and 3 and over on their own. Price: 3? (accompanying adult: 1?)

Santa’s sleigh: Climb aboard this sleigh, guided by Santa Claus, and set off on an adventure full of surprises?

surprises? Children aged 2 and over accompanied, and 4 and over on their own. Price: 3.50?

The Magic Tower: The Magic Tower takes you up 10 meters and down at full speed…

Dare to experience even more sensations! Children aged 4 and over. Price: 5? per ride

Le Sapin Magique: Le Sapin Magique will introduce you to new sensations. Embark on a magical

For a magical journey. Children aged 2 and over accompanied, and 4 and over on their own. Price: 4?

Star Disney: Fly over the Disney Village in a sleigh driven at top speed by four reindeer.

Children aged 2 and over accompanied, and 4 and over on their own. Price: 4?

Le Tchou Tchou : This little Christmas train takes little ones on a fun ride.

For children aged 2 and over. Price: 3?

Le Palais des Glaces – Fun Ice : With its labyrinth of mirrors and two floors of fun trails, the Palais des Glaces – Fun Ice opens the doors to a world of fun and enchantment! For accompanied children aged 3 and over and unaccompanied children aged 7 and over. Admission: 5?

The Christmas Labyrinth: A fantastic trail takes you through a fir-tree forest filled with adventurous animals, magical mirrors and the dreaded monkey bridges… Will you find your way out? All ages Admission: 3?

Le Tourbillon de Noël: A sensational slide that soars over 16 meters high! Children aged 2 and over accompanied, and 5 and over alone. Price: 2? per descent

Trampo-Jump: Trampolines are set up in Santa?s Park, so that children can float through the air in complete safety. For children aged 2 and over. Price: 5? for 5 minutes

Le Pouss Pouss: Flying chairs await you, to let you twirl in the air. From 3 years. Price: 3?

Les Luges Âge de Glace : Take to the slopes on sledges in a world of ice. Children aged 2 and over accompanied, and 4 and over on their own. Price: 3? for 2 runs

Snow White’s Roundabout: NEW Snow White’s Roundabout is a real 1950s carousel with 30 seats. Children aged 2 and over accompanied, and 3 and over alone. Price: 3?

Santa’s Park Chalets

A dozen chalets await you in Santa?s Park, where you can enjoy a bite to eat between two attractions: hot chestnuts, gingerbread, churros, pancakes, cotton candy, cheese specialities?

And don’t forget the traditional duck fishing!

El Parque de Papá Noel y sus numerosas atracciones vuelven este invierno a la plaza André Chénier. Carcasoneses y visitantes tendrán la oportunidad de subir a la noria para disfrutar de una vista impresionante de la Bastida y la ciudad medieval, montar en el reno de Papá Noel en un viaje fantástico o elegir entre una serie de emocionantes atracciones… Aquí tiene un resumen de todas las actividades que le esperan

del viernes 1 de diciembre al domingo 7 de enero – Aperturas especiales los días 25 y 31 de diciembre de 2023 + 1 y 7 de enero de 2024

La Noria: La Noria ofrece una impresionante vista panorámica de la Bastida de San Luis y de la Ciudad Medieval:

Carcasona como nunca antes la había visto. ¡No se lo pierda! Precios: 7? / 5? para niños menores de 10 años (mínimo 1 adulto) – 6 personas máx.

Les Rennes Enchantés: Sentados en pequeños renos blancos, los niños emprenderán un viaje mágico…

Niños a partir de 2 años acompañados y a partir de 3 años solos. Precio: 3 euros (adulto acompañante: 1 euro)

El trineo de Papá Noel: Suba a bordo de este trineo guiado por Papá Noel y emprenda una aventura llena de

sorpresas? Niños a partir de 2 años acompañados y a partir de 4 años solos. Precio: 3,50

La Torre Mágica: La Torre Mágica te sube 10 metros y te baja a toda velocidad…

¡Atrévete a experimentar aún más sensaciones! Niños a partir de 4 años. Precio: 5 € por atracción

El Abeto Mágico: El Abeto Mágico te hará descubrir nuevas sensaciones. Embárcate en un mágico

En un viaje mágico. Niños a partir de 2 años acompañados y a partir de 4 años solos. Precio: 4?

Star Disney: Sobrevuela el Pueblo Disney en un trineo conducido a toda velocidad por cuatro renos.

Niños a partir de 2 años acompañados y a partir de 4 años solos. Precio: 4 euros

El Tchou Tchou: Este trenecito navideño llevará a los más pequeños en un divertido paseo.

Para niños a partir de 2 años. Precio: 3 euros

El Palacio de Hielo – Fun Ice: Con su laberinto de espejos y sus dos plantas de divertidos senderos, el Palacio de Hielo – Fun Ice abre las puertas a un mundo de diversión y encanto Para niños acompañados a partir de 3 años y niños no acompañados a partir de 7 años. Entrada: 5?

El Laberinto de Navidad: Un fantástico recorrido te llevará a través de un bosque de abetos lleno de animales aventureros, espejos mágicos y los temidos puentes de los monos… ¿Podrás encontrar la salida? Todas las edades Entrada: 3?

El Remolino de Navidad: ¡Un sensacional tobogán que se eleva a más de 16 metros de altura! Niños a partir de 2 años acompañados y a partir de 5 años solos. Precio: 2? por descenso

Trampo Jump: En Santa’s Park se instalan camas elásticas para que los niños puedan flotar por los aires con total seguridad. Para niños a partir de 2 años. Precio: 5? por 5 minutos

Le Pouss Pouss : Las sillas voladoras te esperan para dar vueltas en el aire. Para niños a partir de 3 años. Precio: 3

Les Luges Âge de Glace : Deslícese por las pistas en trineos en un mundo de hielo. Niños a partir de 2 años acompañados y a partir de 4 años solos. Precio: 3 euros por 2 pistas

Snow White’s Roundabout: NUEVO Snow White’s Roundabout es un auténtico carrusel de los años 50 con 30 asientos. Niños a partir de 2 años acompañados y a partir de 3 años solos. Precio: 3?

Chalés del Parque de Papá Noel

Una docena de chalets le esperan en Santa’s Park, donde podrá disfrutar de un bocado entre dos atracciones: castañas calientes, pan de jengibre, churros, tortitas, algodón de azúcar, especialidades de queso?

¡Y no olvide la tradicional pesca del pato!

Der Park des Weihnachtsmannes und seine zahlreichen Attraktionen nehmen ihr Winterquartier auf dem Square André Chénier wieder auf. Die Einwohner von Carcassonnais und die Besucher haben die Möglichkeit, mit dem Riesenrad zu fahren und einen atemberaubenden Blick auf die Bastide und die mittelalterliche Stadt zu genießen, auf den Rentieren des Weihnachtsmanns zu reiten und eine fantastische Reise zu unternehmen oder sich für eine der vielen aufregenden Attraktionen zu entscheiden… Ein Überblick über alle Aktivitäten, die Sie erwarten!

freitag, 1. Dezember bis Sonntag, 7. Januar – Sonderöffnungen am 25. und 31. Dezember 2023 + am 1. und 7. Januar 2024

Das Riesenrad: Das Riesenrad bietet Ihnen einen atemberaubenden Ausblick auf die Bastide St Louis und die mittelalterliche Stadt:

Carcassonne, wie Sie es noch nie gesehen haben. Begeben Sie sich in luftige Höhen! Preise: 7? / 5? für Kinder unter 10 Jahren (min. 1 volljährige Person erforderlich) – max. 6 Personen.

Die verzauberten Rentiere: Auf kleinen weißen Rentieren sitzend, begeben sich die Kinder auf eine magische Reise…

Kinder ab 2 Jahren in Begleitung und ab 3 Jahren allein. Preis: 3? (Begleitperson: 1?)

Der Schlitten des Weihnachtsmanns: Steigen Sie in diesen Schlitten, der vom Weihnachtsmann geführt wird, und begeben Sie sich auf ein Abenteuer voller Überraschungen

auf eine Reise voller Überraschungen? Kinder ab 2 Jahren in Begleitung und ab 4 Jahren allein. Preis: 3,50?

Der magische Turm: Der magische Turm bietet Ihnen einen Aufstieg von 10 Metern und einen rasanten Abstieg?

Wagen Sie immer neue Sensationen! Kinder ab 4 Jahren. Preis: 5? pro Runde

Der magische Tannenbaum: Der magische Tannenbaum lässt Sie neue Sensationen entdecken. Begeben Sie sich in einer Weihnachtskugel an Bord

Weihnachtsbaum auf eine märchenhafte Reise. Kinder ab 2 Jahren in Begleitung und ab 4 Jahren allein. Preis: 4?

Star Disney: Fahren Sie mit einem Schlitten über das Disney-Dorf, der von vier Rentieren in rasantem Tempo angetrieben wird.

Kinder ab 2 Jahren in Begleitung und ab 4 Jahren allein. Preis: 4?

Le Tchou Tchou: Dieser kleine Weihnachtszug nimmt die Kleinsten auf einer spielerischen Strecke mit.

Für Kinder ab 2 Jahren. Preis: 3?

Der Eispalast – Fun Ice: Mit seinem Spiegellabyrinth und zwei Etagen mit lustigen Parcours öffnet der Eispalast – Fun Ice die Türen zu einer lustigen und verzauberten Welt! Ab 3 Jahren in Begleitung und ab 7 Jahren allein. Eintrittspreis: 5?

Das Weihnachtslabyrinth: Ein fantastischer Parcours führt Sie durch einen Tannenwald voller abenteuerlicher Tiere, magischer Spiegel und der gefürchteten Affenbrücken… Werden Sie den Ausgang finden? Für alle Altersgruppen Preis: 3?

Der Weihnachtswirbel: Eine sensationelle Rutsche, die über 16 Meter hoch ist! Kinder ab 2 Jahren in Begleitung und Kinder ab 5 Jahren allein. Preis: 2? pro Fahrt

Trampo?Jump: Damit die Kinder sicher durch die Luft schweben können, werden die Trampoline im Park des Weihnachtsmanns aufgebaut. Ab 2 Jahren. Preis: 5? für 5 Minuten

Pouss Pouss: Die fliegenden Stühle erwarten Sie, um Sie durch die Luft zu wirbeln. Ab 3 Jahren. Preis: 3?

Eiszeitschlitten: Fahren Sie auf Schlitten in einer Welt aus Eis die Pisten hinunter. Kinder ab 2 Jahren in Begleitung und ab 4 Jahren allein. Preis: 3? für 2 Abfahrten

La Ronde de Blanche-Neige: NEU Das Karussell La Ronde de Blanche-Neige ist ein echtes Karussell aus dem Jahr 1950 und verfügt über 30 Plätze. Kinder ab 2 Jahren in Begleitung und Kinder ab 3 Jahren allein. Preis: 3?

Die Hütten im Park des Weihnachtsmannes

Im Park des Weihnachtsmanns erwarten Sie zehn Hütten, in denen Sie sich zwischen zwei Attraktionen stärken können: heiße Kastanien, Lebkuchen, Churros, Crêpes, Zuckerwatte, Käsespezialitäten?

Vergessen Sie auch nicht, einen Abstecher zum traditionellen Entenangeln zu machen!

