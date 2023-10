FICTIONS DOCUMENTAIRES – 7ÈME ÉDITION DU FESTIVAL DE LA PHOTOGRAPHIE SOCIALE Carcassonne, 17 novembre 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Fictions documentaires est un festival de photographie sociale organisée par le GRAPh, à Carcassonne. Il vous ouvre ses portes pour sa septième édition.

Le vernissage de la 7e édition du festival Fictions documentaires aura lieu le vendredi 17 novembre à 19h30. Rendez-vous à la Chapelle des Dominicaines à 19h.

Il sera précédé par une performance théâtrale mise en scène par la compagnie Zé Régalia Théâtre inspirée par les photos de SMITH..

2023-11-17 fin : 2023-12-17 . .

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



Fictions documentaires is a festival of social photography organized by GRAPh, in Carcassonne. This is the seventh edition of the festival.

The opening of the 7th edition of the Fictions documentaires festival will take place on Friday November 17 at 7.30pm. Meet at the Chapelle des Dominicaines at 7pm.

It will be preceded by a theatrical performance by the Zé Régalia Théâtre company, inspired by SMITH’s photos.

Fictions documentaires es un festival de fotografía social organizado por el GRAPh de Carcasona. Esta es la séptima edición del festival.

La inauguración de la 7ª edición del festival Fictions documentaires tendrá lugar el viernes 17 de noviembre a las 19.30 horas. Cita en la Chapelle des Dominicaines a las 19:00 h.

Estará precedida por una representación teatral de la compañía Zé Régalia Théâtre, inspirada en las fotografías de SMITH.

Fictions documentaires ist ein Festival für Sozialfotografie, das vom GRAPh in Carcassonne organisiert wird. Es öffnet seine Türen für die siebte Ausgabe.

Die Vernissage der siebten Ausgabe des Festivals Fictions documentaires findet am Freitag, den 17. November um 19.30 Uhr statt. Treffpunkt ist um 19 Uhr in der Chapelle des Dominicaines.

Zuvor findet eine Theaterperformance statt, die von der Theatergruppe Zé Régalia Théâtre inszeniert wird und von SMITHs Fotos inspiriert ist.

