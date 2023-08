TRAIL DES COLOMBES 2023 Carcassonne, 28 octobre 2023, Carcassonne.

Le Trail des Colombes est une course d’environ 40 Km pour un dénivelé positif de 1300 m, depuis la cité de Carassonne (Place du Prado).

C’est une course de pleine nature en boucle, à allure libre en une seule étape et en semi-autosuffisance.

Elle propose un parcours varié avec de nombreuses relances sur des chemins, des pistes, des sous-bois…. En direction du lac de la Cavayère, le parcours vous offre des paysages magnifiques de la région.

Elle se réalise dans un temps maximal de 8 heures.

Epreuve limitée à 500 coureurs.

6 épreuves sont au programme :

* Grand Raid des Cathares : 161 Km – 7000m D+. Le 26 octobre à 21 H.

* Raid des Bogomiles : 101 Km – 4300 m D+ : le 27 octobre à 9 H.

*Trail des Hérétiques : 65 Km – 2500 m D+ : le 28 octobre à 5 H.

* Trail des Colombes : 40 Km – 1300 m D+ : le 28 octobre à 8 H.

* Trail des Patarins : 25 km – 600 m D+ : le 27 octobre à 14 H

*Trail nocturne du château comtal : 12 Km – 250 m D+ . Le 27 octobre à 20 H

The Trail des Colombes is a 40 km race with a 1300 m elevation gain, starting in the town of Carassonne (Place du Prado).

It’s an open-air loop race, at a free pace in a single stage, and in semi-self-sufficiency.

It offers a varied course with many restarts on paths, tracks and undergrowth…. Heading towards the Lac de la Cavayère, the course takes in the magnificent scenery of the region.

It can be completed in a maximum of 8 hours.

Event limited to 500 runners.

6 events on the program:

* Grand Raid des Cathares: 161 Km – 7000m D+. October 26 at 9 p.m.

* Raid des Bogomiles: 101 Km – 4300 m D+: October 27 at 9 H.

*Trail des Hérétiques: 65 Km – 2500 m D+: October 28 at 5 H.

* Trail des Colombes: 40 Km – 1300 m D+: October 28 at 8 a.m.

* Trail des Patarins: 25 km – 600 m D+: October 27 at 2 p.m

*Trail nocturne du château comtal: 12 Km – 250 m D+ . October 27 at 8 p.m

El Trail des Colombes es una carrera de 40 km y 1.300 m de desnivel, con salida en la ciudad de Carassonne (Place du Prado).

Es una carrera en bucle al aire libre, a ritmo libre en una sola etapa y en semi-autosuficiencia.

Ofrece un recorrido variado con numerosas reanudaciones por caminos, pistas y maleza…. En dirección al lago de la Cavayère, el recorrido ofrece magníficos paisajes de la región.

Puede realizarse en un máximo de 8 horas.

Prueba limitada a 500 corredores.

6 pruebas en el programa:

* Grand Raid des Cathares: 161 Km – 7000m D+. 26 de octubre a las 21h.

* Raid des Bogomiles: 101 Km – 4300 m D+: 27 de octubre a las 9 H.

*Trail des Hérétiques: 65 Km – 2500 m D+: 28 de octubre a las 5 H.

* Trail des Colombes: 40 Km – 1300 m D+: 28 de octubre a las 8 H.

* Trail des Patarins: 25 km – 600 m D+: 27 de octubre a las 14 h

*Trail nocturne du château comtal: 12 Km – 250 m D+ . 27 de octubre a las 20h

Der Trail des Colombes ist ein Lauf über ca. 40 km mit einem positiven Höhenunterschied von 1300 m, der in der Stadt Carassonne (Place du Prado) beginnt.

Es handelt sich um einen Rundkurs in der freien Natur, bei dem das Tempo in einer einzigen Etappe frei gewählt werden kann und bei dem man sich selbst versorgen muss.

Er bietet eine abwechslungsreiche Strecke mit zahlreichen Wiederholungen auf Wegen, Pisten und im Unterholz….. In Richtung des Sees Lac de la Cavayère bietet Ihnen die Strecke wunderschöne Landschaften der Region.

Sie wird in einer maximalen Zeit von 8 Stunden absolviert.

Die Veranstaltung ist auf 500 Läuferinnen und Läufer beschränkt.

es stehen 6 Prüfungen auf dem Programm:

* Grand Raid des Cathares: 161 Km – 7000m D+. Am 26. Oktober um 21 Uhr.

* Raid des Bogomiles : 101 Km – 4300 m D+ : am 27. Oktober um 9 Uhr.

*Trail des Hérétiques : 65 Km – 2500 m D+ : am 28. Oktober um 5 Uhr.

* Trail des Colombes : 40 Km – 1300 m D+ : am 28. Oktober um 8 Uhr.

* Trail des Patarins : 25 km – 600 m D+ : am 27. Oktober um 14 Uhr

*Trail nocturne du château comtal : 12 Km – 250 m D+ . Am 27. Oktober um 20 Uhr

