FÊTE DU VIN Carcassonne, 19 octobre 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

La fête du vin est de retour le jeudi 19 et le vendredi 20 octobre 2023 !

Durant ces 2 jours, au cœur de la Bastide Saint Louis, venez découvrir et déguster les meilleurs vins de notre département dans une ambiance festive et conviviale.

Initiée par la Ville de Carcassonne pour soutenir le monde viticole audois et faire découvrir les produits de notre terroir en y associant les métiers de bouche, la Fête du Vin, est devenue LE rendez-vous incontournable des amoureux du vin, de la gastronomie et de la Fête.

En collaboration avec la Chambre d’Agriculture de l’Aude, cette fête populaire invite le public à rencontrer et échanger directement avec les professionnels présents, en dégustant leurs vins et en se restaurant autour des spécialités culinaires régionales.

Dégustation, animations et concerts gratuits : tout le programme sera bientôt dévoilé !.

2023-10-19 18:00:00 fin : 2023-10-20 . .

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



The Fête du Vin returns on Thursday, October 19 and Friday, October 20, 2023!

During these 2 days, in the heart of the Bastide Saint Louis, come and discover and taste the best wines of our department in a festive and convivial atmosphere.

Initiated by the City of Carcassonne to support the Aude winegrowing industry and showcase local produce, the Fête du Vin has become THE place to be for lovers of wine, gastronomy and festivities.

In collaboration with the Aude Chamber of Agriculture, this popular festival invites the public to meet and talk directly with the professionals present, tasting their wines and dining on regional culinary specialities.

Tastings, entertainment and free concerts: the full program will be unveiled soon!

La fiesta del vino vuelve el jueves 19 y el viernes 20 de octubre de 2023

Durante estos 2 días, en el corazón de la Bastide Saint Louis, venga a descubrir y degustar los mejores vinos de nuestro departamento en un ambiente festivo y acogedor.

Creada por el Ayuntamiento de Carcasona para apoyar el sector vitivinícola del Aude y dar a conocer los productos locales, la Fiesta del Vino se ha convertido en EL lugar de encuentro para los amantes del vino, la gastronomía y la fiesta.

En colaboración con la Cámara de Agricultura del Aude, esta fiesta popular invita al público a conocer y dialogar directamente con los profesionales presentes, mientras degusta sus vinos y cena especialidades culinarias regionales.

Degustaciones, animaciones y conciertos gratuitos: ¡el programa completo se desvelará próximamente!

Das Weinfest ist am Donnerstag, den 19. und Freitag, den 20. Oktober 2023 wieder da!

An diesen beiden Tagen können Sie im Herzen der Bastide Saint Louis die besten Weine unseres Departements in einer festlichen und geselligen Atmosphäre entdecken und probieren.

Das Weinfest, das von der Stadt Carcassonne ins Leben gerufen wurde, um die Weinbauern des Départements Audasse zu unterstützen und die Produkte unserer Region unter Einbeziehung der Gastronomie zu präsentieren, ist zu einem unumgänglichen Treffpunkt für Weinliebhaber, Gastronomen und Partygänger geworden.

In Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer des Aude lädt dieses Volksfest das Publikum dazu ein, sich direkt mit den anwesenden Fachleuten zu treffen und auszutauschen, ihre Weine zu verkosten und sich bei regionalen kulinarischen Spezialitäten zu verpflegen.

Kostenlose Weinproben, Animationen und Konzerte: Das gesamte Programm wird in Kürze bekannt gegeben!

Mise à jour le 2023-10-11 par A.D.T. de l’Aude / OT – Carcassonne