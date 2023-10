FÊTE DU VIN Carcassonne, 19 octobre 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

La fête du vin est de retour le jeudi 19 et le vendredi 20 octobre 2023 !

Durant ces 2 jours, au cœur de la Bastide Saint Louis, venez découvrir et déguster les meilleurs vins de notre département dans une ambiance festive et conviviale.

Initiée par la Ville de Carcassonne pour soutenir le monde viticole audois et faire découvrir les produits de notre terroir en y associant les métiers de bouche, la Fête du Vin, est devenue LE rendez-vous incontournable des amoureux du vin, de la gastronomie et de la Fête.

En collaboration avec la Chambre d’Agriculture de l’Aude, cette fête populaire invite le public à rencontrer et échanger directement avec les professionnels présents, en dégustant leurs vins et en se restaurant autour des spécialités culinaires régionales.

Dégustation, animations et concerts gratuits !

Au programme :

JEUDI

18h30 : Inauguration de la Fête du Vin par Gérard LARRAT, Maire de Carcassonne – suivi d’un vin d’honneur offert par la Ville de Carcassonne

18h à 18h30 et 20h15 à 22h : MACADAM FARMER (fanfare)

5 musiciens totalement déjantés cuisinent les plus grands tubes intemporels avec une saveur folk rock et swing ! MACADAM FARMER vous emmènera dans l’univers de la Nouvelle Orléans ou de la musique country pour finalement vous inviter à écouter des arrangements à la sauce barbecue autour de standards de la pop music comme les Bee Gees, ACDC, Genesis, Prince, Queen, Boney M…

18h50 à 20h15 – SHOW IN LOVE (DJ / Lounge)

Lorsqu’un DJ et une chanteuse se rencontrent, cela permet de créer un duo pour le moins original : Anne (chanteuse/pianiste) & Alexandre (DJ/percussionniste) interprètent des tubes anglophones comme francophones, remixés en version lounge.

22h à minuit – DJ NEVER STOP(DJ)

DJ Never Stop, de son vrai nom Héloïse, est une jeune artiste originaire de Toulouse. Habituée des soirées festives de la région Occitanie, elle enflamme le dancefloor partout où elle mixe..

The Fête du Vin returns on Thursday, October 19 and Friday, October 20, 2023!

During these 2 days, in the heart of the Bastide Saint Louis, come and discover and taste the best wines of our department in a festive and convivial atmosphere.

Initiated by the City of Carcassonne to support the Aude winegrowing industry and showcase local produce, the Fête du Vin has become THE place to be for lovers of wine, gastronomy and festivities.

In collaboration with the Aude Chamber of Agriculture, this popular festival invites the public to meet and talk directly with the professionals present, tasting their wines and dining on regional culinary specialities.

Free wine tasting, entertainment and concerts!

On the program:

THURSDAY

6:30pm: Opening of the Fête du Vin by Gérard LARRAT, Mayor of Carcassonne – followed by a vin d’honneur hosted by the City of Carcassonne

6pm to 6:30pm and 8:15pm to 10pm: MACADAM FARMER (fanfare)

5 crazy musicians cook up the greatest timeless hits with a folk rock and swing flavor! MACADAM FARMER will take you to the world of New Orleans or country music, before inviting you to listen to barbecue arrangements of pop music standards such as the Bee Gees, ACDC, Genesis, Prince, Queen, Boney M?

6.50pm to 8.15pm – SHOW IN LOVE (DJ / Lounge)

When a DJ and a singer get together, the result is an original duo: Anne (singer/pianist) & Alexandre (DJ/percussionist) perform English and French hits, remixed in lounge versions.

10pm to midnight – DJ NEVER STOP(DJ)

DJ Never Stop, real name Héloïse, is a young artist from Toulouse. A regular at festive parties in the Occitanie region, she sets the dancefloor alight wherever she mixes.

La fiesta del vino vuelve el jueves 19 y el viernes 20 de octubre de 2023

Durante estos 2 días, en el corazón de la Bastide Saint Louis, venga a descubrir y degustar los mejores vinos de nuestro departamento en un ambiente festivo y acogedor.

Creada por el Ayuntamiento de Carcasona para apoyar el sector vitivinícola del Aude y dar a conocer los productos locales, la Fiesta del Vino se ha convertido en EL lugar de encuentro para los amantes del vino, la gastronomía y la fiesta.

En colaboración con la Cámara de Agricultura del Aude, esta fiesta popular invita al público a conocer y dialogar directamente con los profesionales presentes, mientras degusta sus vinos y cena especialidades culinarias regionales.

Degustación gratuita de vinos, animaciones y conciertos

En el programa:

JUEVES

18.30 h: Inauguración de la Fiesta del Vino por Gérard LARRAT, alcalde de Carcasona – seguida de un vin d’honneur ofrecido por la Ciudad de Carcasona

de 18:00 a 18:30 y de 20:15 a 22:00: MACADAM FARMER (banda de música)

5 músicos locos cocinan los grandes éxitos intemporales con sabor a folk rock y swing MACADAM FARMER le llevará al universo de Nueva Orleans y de la música country, antes de invitarle a escuchar sus arreglos a la barbacoa de estándares de la música pop como los Bee Gees, ACDC, Genesis, Prince, Queen, Boney M?

18.50 h a 20.15 h – SHOW IN LOVE (DJ / Lounge)

Cuando un DJ y un cantante se juntan, el resultado es un dúo muy original: Anne (cantante/pianista) y Alexandre (DJ/percusionista) interpretan éxitos ingleses y franceses, remezclados en versión lounge.

de 22:00 a 00:00 – DJ NEVER STOP(DJ)

DJ Never Stop, de nombre real Héloïse, es una joven artista de Toulouse. Habitual de las fiestas de la región de Occitanie, hace arder la pista de baile allí donde mezcla.

Das Weinfest ist am Donnerstag, den 19. und Freitag, den 20. Oktober 2023 wieder da!

An diesen beiden Tagen können Sie im Herzen der Bastide Saint Louis die besten Weine unseres Departements in einer festlichen und geselligen Atmosphäre entdecken und probieren.

Das Weinfest wurde von der Stadt Carcassonne ins Leben gerufen, um die Weinbauern des Départements Audasse zu unterstützen und die Produkte unserer Region unter Einbeziehung des Gastronomiegewerbes zu präsentieren. Es ist zu einem unumgänglichen Treffpunkt für Wein-, Gastronomie- und Partyliebhaber geworden.

In Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer des Aude lädt dieses Volksfest das Publikum dazu ein, die anwesenden Fachleute zu treffen und sich direkt mit ihnen auszutauschen, ihre Weine zu verkosten und sich bei regionalen kulinarischen Spezialitäten zu verpflegen.

Kostenlose Weinprobe, Unterhaltung und Konzerte!

Auf dem Programm stehen:

DONNERSTAG

18:30 Uhr: Eröffnung des Weinfestes durch Gérard LARRAT, Bürgermeister von Carcassonne – gefolgt von einem Ehrenwein, der von der Stadt Carcassonne angeboten wird

18.00 bis 18.30 Uhr und 20.15 bis 22.00 Uhr: MACADAM FARMER (Blaskapelle)

5 völlig verrückte Musiker kochen die größten zeitlosen Hits mit einem Geschmack von Folk Rock und Swing! MACADAM FARMER wird Sie in die Welt von New Orleans oder Country-Musik entführen, um Sie schließlich zu einem Barbecue-Arrangement von Popmusik-Standards wie den Bee Gees, ACDC, Genesis, Prince, Queen, Boney M… einzuladen

18.50 bis 20.15 Uhr – SHOW IN LOVE (DJ / Lounge)

Wenn ein DJ und eine Sängerin zusammenkommen, entsteht ein originelles Duo: Anne (Sängerin/Pianistin) & Alexandre (DJ/Perkussionist) interpretieren englisch- und französischsprachige Hits, die in Lounge-Versionen neu abgemischt werden.

22 Uhr bis Mitternacht – DJ NEVER STOP(DJ)

DJ Never Stop, mit bürgerlichem Namen Héloïse, ist eine junge Künstlerin aus Toulouse. Sie ist Stammgast auf den Partyabenden in der Region Okzitanien und bringt den Dancefloor überall, wo sie auflegt, zum Glühen.

