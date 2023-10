1ÈRE FÊTE DE LA COURGE Carcassonne, 15 octobre 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Venez célébrer la 1ère édition de la Fête de la Courge à Carcassonne.

Rendez-vous Plaine de Mayrevieille, Chemin de la Jasso pour un Marché de producteurs et d’artisans locaux, des ateliers bien-être et des animations pour les enfants.

La restauration sur place sera également possible.

Réservation possible..

2023-10-15 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



Come and celebrate the 1st edition of the Fête de la Courge in Carcassonne.

Join us on the Plaine de Mayrevieille, Chemin de la Jasso for a market featuring local producers and craftsmen, well-being workshops and entertainment for children.

On-site catering will also be available.

Reservations required.

Venga a celebrar la 1ª edición de la Fiesta de la Calabaza en Carcasona.

Venga a la Plaine de Mayrevieille, Chemin de la Jasso, para disfrutar de un mercado de productores y artesanos locales, talleres de bienestar y animaciones para niños.

También habrá servicio de catering in situ.

Reserva obligatoria.

Feiern Sie mit uns die 1. Ausgabe des Kürbisfestes in Carcassonne.

Treffpunkt: Plaine de Mayrevieille, Chemin de la Jasso. Dort erwartet Sie ein Markt mit lokalen Erzeugern und Handwerkern, Wellness-Workshops und Kinderanimationen.

Auch für das leibliche Wohl vor Ort ist gesorgt.

Reservierungen sind möglich.

