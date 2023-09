SO TASTES EN MINERVOIS SPÉCIALE TERROIR DE LAURE Carcassonne, 5 octobre 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Le syndicat du cru Minervois et les vigneronnes et vignerons du terroir de Laure s’associent avec l’association des commerçants de la rue Trivalle afin d’organiser une soirée gourmande et de dégustation le jeudi 5 octobre 2023 à partir de 18h30 dans les établissements de restauration de la rue Trivalle dans le cadre d’une soirée So’ Tastes « Spéciale Terroir de Laure ».

L’occasion de fêter la fin des vendanges 2023 et de mettre en lumière ce terroir particulier de l’AOP Minervois et ses caves et domaines..

2023-10-05 18:30:00 fin : 2023-10-05 . EUR.

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



The syndicat du cru Minervois and the vignerons du terroir de Laure have joined forces with the association des commerçants de la rue Trivalle to organize a gourmet tasting evening on Thursday, October 5, 2023 from 6:30 pm in the restaurants of the rue Trivalle as part of the So? Tastes « Spéciale Terroir de Laure » evening.

This will be an opportunity to celebrate the end of the 2023 harvest and highlight the special terroir of the Minervois PDO and its cellars and estates.

El Syndicat du Cru Minervois y los viticultores de Laure se han unido a la asociación de comerciantes de la rue Trivalle para organizar una velada de degustación gastronómica el jueves 5 de octubre de 2023 a partir de las 18.30 horas en los restaurantes de la rue Trivalle en el marco de una velada So? Tastes « Spéciale Terroir de Laure ».

Se trata de una ocasión para celebrar el final de la vendimia de 2023 y poner de relieve la particularidad del terruño de la DOP Minervois y de sus bodegas y pagos.

Die Genossenschaft des Cru Minervois und die Winzerinnen und Winzer des Terroirs von Laure haben sich mit der Vereinigung der Geschäftsleute der Rue Trivalle zusammengetan, um am Donnerstag, den 5. Oktober 2023 ab 18.30 Uhr in den Gastronomiebetrieben der Rue Trivalle im Rahmen eines Abends So? Tastes « Spéciale Terroir de Laure » zu veranstalten.

Die Gelegenheit, das Ende der Weinlese 2023 zu feiern und dieses besondere Terroir der AOP Minervois und seine Weinkeller und Domänen ins Rampenlicht zu stellen.

Mise à jour le 2023-09-20 par A.D.T. de l’Aude / OT – Carcassonne