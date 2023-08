COUPE DU MONDE DE RUGBY – FANZONE DE L’USC PÉTANQUE TOUR Carcassonne, 8 septembre 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Dans le cadre de l’« USC Pétanque Tour » l’espace Jean Cau passe en mode FANZONE à l’occasion du match d’ouverture de la Coupe du Monde de Rugby FRANCE vs NOUVELLE ZELANDE . Écran géant, buvettes & DJ Set en après-match.

En partenariat avec l’Office de Tourisme Grand Carcassonne..

2023-09-08 20:30:00 fin : 2023-09-08 00:00:00. .

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



As part of the « USC Pétanque Tour », the Espace Jean Cau goes into FANZONE mode for the opening match of the Rugby World Cup FRANCE vs NEW ZEALAND . Giant screen, refreshments & DJ set after the match.

In partnership with the Grand Carcassonne Tourist Office.

En el marco del « USC Pétanque Tour », el Espace Jean Cau se convertirá en FANZONE para el partido inaugural de la Copa del Mundo de Rugby entre FRANCIA y NUEVA ZELANDA. Pantalla gigante, chiringuitos y DJ set después del partido.

En colaboración con la Oficina de Turismo de Grand Carcassonne.

Im Rahmen der « USC Pétanque Tour » wird der Espace Jean Cau anlässlich des Eröffnungsspiels der Rugby-Weltmeisterschaft Frankreich gegen Neuseeland in den FANZONE-Modus versetzt. Großbildleinwand, Erfrischungsstände und DJ-Set nach dem Spiel.

In Partnerschaft mit dem Office de Tourisme Grand Carcassonne.

Mise à jour le 2023-08-22 par A.D.T. de l’Aude / OT – Grand Carcassonne Tourisme