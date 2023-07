FERIA DE CARCASSONNE Carcassonne, 31 août 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Du 31 août au 3 septembre 2023

La traditionnelle Feria de retour à Carcassonne pour 4 jours de fête et de partage au cœur du centre-ville !

La Feria de Carcassonne c’est 4 jours de fête en centre-ville (bodegas, concerts gratuits, danses sévillanes…).

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



August 31 to September 3, 2023

The traditional Feria returns to Carcassonne for 4 days of festivities and sharing in the heart of the city center!

The Feria de Carcassonne is 4 days of festivities in the city center (bodegas, free concerts, Sevillian dances…)

Del 31 de agosto al 3 de septiembre de 2023

La tradicional Feria vuelve a Carcasona para 4 días de fiesta y convivencia en pleno centro de la ciudad

La Feria de Carcasona son 4 días de fiesta en el centro de la ciudad (bodegas, conciertos gratuitos, bailes sevillanos, etc.)

Vom 31. August bis zum 3. September 2023

Die traditionelle Feria kehrt nach Carcassonne zurück, um vier Tage lang im Herzen des Stadtzentrums zu feiern und zu teilen!

Die Feria von Carcassonne ist ein viertägiges Fest im Stadtzentrum (Bodegas, Gratiskonzerte, Sevillanischer Tanz…)

