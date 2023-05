FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE – MADEMOISELLE K + SIMIA, 27 juillet 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

20h30 – Simia (Rock urbain)

Simia propose une musique hybride, rap, rock, chantée, rappée, qui lui ressemble furieusement. Il a trouvé son identité, une cohérence dans ses désirs. C’est la chose la plus importante pour un artiste. Retrouvez-le sur scène, accompagné de ses musiciens, pour découvrir son énergie viscérale et son groove entêtant hérité du hip hop!

22h – Mademoiselle K (Rock)

Depuis son arrivée sur la scène rock au début des années 2000, Mademoiselle K (de son vrai nom Katerine Gierak) est poussée par une envie d’en découdre qui se ressent tant dans sa musique que dans ses paroles. Cela lui a permis, à elle et à son groupe, de s’imposer tant bien que mal dans le milieu du rock français, qui a toujours eu quelques difficultés à se conjuguer au féminin.

5 années après son dernier album, elle revient le 14 octobre 2022 avec un nouveau projet, sobrement intitulé « Mademoiselle K ». Sur ce nouvel opus, sa voix se déploie avec justesse et maîtrise, ce qui vient rappeler qu’elle n’est pas une simple virtuose de la guitare. Elle est également une grande chanteuse à l’univers à la fois sarcastique, énergique, lumineux mais aussi teinté de tendresse..

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



8:30pm – Simia (Urban rock)

Simia’s hybrid music – rap, rock, sung, rapped – is a furious reflection of himself. He has found his identity, a coherence in his desires. That’s the most important thing for an artist. Join him on stage, accompanied by his musicians, to discover his visceral energy and heady groove inherited from hip hop!

10pm – Mademoiselle K (Rock)

Since her arrival on the rock scene in the early 2000s, Mademoiselle K (real name: Katerine Gierak) has been driven by a desire to take on the world, which is evident in both her music and her lyrics. This has enabled her and her band to make a name for themselves in the French rock scene, which has always struggled with the feminine gender.

5 years after her last album, she returns on October 14, 2022 with a new project, soberly entitled « Mademoiselle K ». On this new opus, her voice unfurls with precision and mastery, reminding us that she is no mere guitar virtuoso. She is also a great singer, with a world that is at once sarcastic, energetic and luminous, but also tinged with tenderness.

20.30 h – Simia (Rock urbano)

La música de Simia es un híbrido de rap, rock, canto y rap, y se parece furiosamente a la suya. Ha encontrado su identidad, una coherencia en sus deseos. Eso es lo más importante para un artista. Únase a él en el escenario, acompañado por sus músicos, para descubrir su energía visceral y su groove embriagador heredado del hip hop

22.00 h – Mademoiselle K (Rock)

Desde su llegada a la escena del rock a principios de la década de 2000, Mademoiselle K (de nombre real Katerine Gierak) se ha dejado llevar por un deseo de conquistar el mundo, evidente tanto en su música como en sus letras. Esto le ha permitido a ella y a su banda hacerse un nombre en la escena del rock francés, que siempre ha tenido algunos problemas con el género femenino.

5 años después de su último álbum, regresa el 14 de octubre de 2022 con un nuevo proyecto, sobriamente titulado « Mademoiselle K ». En esta nueva obra, su voz se despliega con precisión y maestría, recordándonos que no es sólo una virtuosa de la guitarra. También es una gran cantante con un mundo a la vez sarcástico, enérgico y luminoso, pero también teñido de ternura.

20:30 Uhr – Simia (Urban Rock)

Simia bietet eine hybride Musik, Rap, Rock, gesungen, gerappt, die ihm wütend ähnelt. Er hat seine Identität gefunden, eine Kohärenz in seinen Wünschen. Das ist das Wichtigste für einen Künstler. Erleben Sie ihn mit seinen Musikern auf der Bühne und entdecken Sie seine viszerale Energie und seinen vom Hip Hop übernommenen, unwiderstehlichen Groove!

22 Uhr – Mademoiselle K (Rock)

Seit ihrem Auftauchen in der Rockszene Anfang der 2000er Jahre wird Mademoiselle K (mit bürgerlichem Namen Katerine Gierak) von einem Drang zur Auseinandersetzung angetrieben, der sich sowohl in ihrer Musik als auch in ihren Texten widerspiegelt. Dadurch konnten sie und ihre Band sich in der französischen Rockszene, die immer Schwierigkeiten mit der weiblichen Form hatte, durchsetzen.

fünf Jahre nach ihrem letzten Album kehrt sie am 14. Oktober 2022 mit einem neuen Projekt zurück, das den nüchternen Titel « Mademoiselle K » trägt. Auf diesem neuen Werk entfaltet sich ihre Stimme mit Genauigkeit und Meisterschaft, was daran erinnert, dass sie nicht nur eine einfache Virtuosin auf der Gitarre ist. Sie ist auch eine großartige Sängerin mit einem sarkastischen, energiegeladenen, leuchtenden und zärtlichen Universum.

