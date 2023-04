FESTIVAL DE CARCASSONNE – GIMS ET DADJU Voie Médiévale, 21 juillet 2023, Carcassonne.

Pour la première fois, les deux frères GIMS et DADJU seront réunis sur scène pour une tournée de concerts exceptionnels !

Ce 21 juillet 2023 sera l’occasion de (re)-découvrir en live les titres qu’ils partagent en duo, mais aussi leurs plus grands tubes respectifs.

Rendez-vous est donné au Festival de Carcassonne !.

2023-07-21 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-21 . EUR.

Voie Médiévale

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



For the first time, the two brothers GIMS and DADJU will be reunited on stage for an exceptional concert tour!

This July 21, 2023 will be the occasion to (re)-discover in live the titles which they share in duet, but also their respective biggest hits.

See you at the Carcassonne Festival!

Por primera vez, los dos hermanos GIMS y DADJU se reunirán en el escenario para una excepcional gira de conciertos

Este 21 de julio de 2023 será la ocasión de (re)descubrir en directo las canciones que comparten como dúo, pero también sus respectivos grandes éxitos.

¡Nos vemos en el Festival de Carcasona!

Zum ersten Mal werden die beiden Brüder GIMS und DADJU gemeinsam auf der Bühne stehen und eine außergewöhnliche Konzerttournee absolvieren!

Am 21. Juli 2023 werden Sie die Gelegenheit haben, ihre gemeinsamen Songs und ihre größten Hits live zu erleben.

Wir sehen uns auf dem Festival in Carcassonne!

