FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE – INNA DE YARD + LE CHAUFFEUR EST DANS LE PRÉ, 19 juillet 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

20h30 – Le Chauffeur est dans le pré (Musique balkanique)

Le Chauffeur est dans le pré est un groupe qui rassemble depuis 1998 des musiciens animés par le désir de proposer une musique originale et inspirée par les rencontres avec des artistes de divers horizons, de diverses cultures. Selon ses membres, la musique est un passeport qui ouvre les portes du monde et des cultures à tous. N’hésitez pas à aller à la rencontre de ce mélange de cultures le 19 juillet à 20h30 sur la scène Chénier !

22h – Inna de Yard (Raggae)

Après un Olympia complet, une tournée mondiale, et un film réalisé par Peter Webber, l’histoire continue pour le mythique collectif jamaïcain INNA DE YARD, rassemblant légendes intemporelles et jeune génération.

Leurs 2 albums sont devenus cultes, et les légendes bien vivantes du Reggae marquent leur retour en 2023 avec le single « Down the Street », premier extrait de leur nouveau projet « Family Affair » qui sortira au mois de juin.

Ce nouvel opus sera accompagné d’une tournée des festivals cet été. Elle amènera le collectif à poser bagages à Carcassonne le temps d’une soirée, le 19 juillet à 22h, pour un concert gratuit dans le cadre du Festival OFF..

8:30pm – Le Chauffeur est dans le pré (Balkan music)

Since 1998, Le Chauffeur est dans le pré has been a group of musicians driven by the desire to offer original music inspired by encounters with artists from diverse horizons and cultures. According to its members, music is a passport that opens the doors of the world and cultures to all. On July 19 at 8:30 p.m. on the Chénier stage, don’t hesitate to come and meet this mix of cultures!

10pm – Inna de Yard (Raggae)

After a sold-out Olympia, a world tour and a film directed by Peter Webber, the story continues for the legendary Jamaican collective INNA DE YARD, bringing together timeless legends and the younger generation.

Their 2 albums have become cult hits, and the living legends of Reggae are marking their return in 2023 with the single « Down the Street », the first extract from their new project « Family Affair », due for release in June.

The new opus will be accompanied by a festival tour this summer. It will bring the collective to Carcassonne for one evening, on July 19 at 10pm, for a free concert as part of the Festival OFF.

20.30 h – Le Chauffeur est dans le pré (música balcánica)

Desde 1998, Le Chauffeur est dans le pré es un grupo de músicos movidos por el deseo de ofrecer música original inspirada en encuentros con artistas de diferentes orígenes y culturas. Según sus miembros, la música es un pasaporte que abre a todos las puertas del mundo y de las culturas. No se pierda la oportunidad de conocer a esta mezcla de culturas el 19 de julio a las 20.30 h en el escenario Chénier

22:00 h – Inna de Yard (Raggae)

Tras un Olympia con todas las entradas agotadas, una gira mundial y una película dirigida por Peter Webber, la historia continúa para el legendario colectivo jamaicano INNA DE YARD, que reúne a leyendas intemporales y a la generación más joven.

Sus 2 álbumes se han convertido en éxitos de culto, y las leyendas vivas del reggae marcan su regreso en 2023 con el single « Down the Street », primer sencillo de su nuevo proyecto « Family Affair », cuyo lanzamiento está previsto para junio.

El nuevo álbum irá acompañado de una gira de festivales este verano. El grupo aterrizará en Carcasona durante una noche, el 19 de julio a las 22:00, para un concierto gratuito en el marco del Festival OFF.

20:30 Uhr – Le Chauffeur est dans le pré (Balkanmusik)

Le Chauffeur est dans le pré ist eine Gruppe, die seit 1998 Musiker zusammenbringt, die von dem Wunsch beseelt sind, eine originelle Musik anzubieten, die durch die Begegnungen mit Künstlern aus verschiedenen Horizonten und Kulturen inspiriert wird. Laut den Mitgliedern ist die Musik ein Pass, der die Türen der Welt und der Kulturen für alle öffnet. Zögern Sie nicht, dieser Mischung aus Kulturen am 19. Juli um 20:30 Uhr auf der Chénier-Bühne zu begegnen!

22 Uhr – Inna de Yard (Raggae)

Nach einem ausverkauften Olympia, einer Welttournee und einem Film unter der Regie von Peter Webber geht die Geschichte für das legendäre jamaikanische Kollektiv INNA DE YARD weiter, das zeitlose Legenden und die junge Generation zusammenbringt.

Ihre beiden Alben haben Kultstatus erreicht, und die lebenden Reggae-Legenden kehren 2023 mit der Single « Down the Street » zurück, der ersten Auskopplung aus ihrem neuen Projekt « Family Affair », das im Juni veröffentlicht wird.

Das neue Werk wird von einer Festivaltour im Sommer begleitet. Am 19. Juli um 22 Uhr gibt das Kollektiv im Rahmen des Festivals OFF ein kostenloses Konzert in Carcassonne.

