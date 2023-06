FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE – FRANÇAIS DE PAPIERS Carcassonne, 15 juillet 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Carte blanche à Marie Mercadal, Abdulraman Kalhouf et François Fenher

Nous vivons tous ensemble et partageons nos espaces. Certains bougent et d’autres s’imposent… Certains observent et d’autres se montrent. Certains passent et d’autres restes…

Suite à un laboratoire de recherche artistique au centre social Jean Montserrat, Marie Mercadal, trapéziste originaire de Carcassonne, et Abdulraman Kalhouf, écrivain originaire de Syrie, vous proposent une carte blanche, mise en corps et en scène par François Fenher. Une performance éphémère et in situ révélant la puissance de la rencontre éphémère entre la poétique des corps et celle des mots. Les mots se suspendent et portent le corps. Les coeurs s’accordent pour mettre du relief et de nouvelles lignes dans nos espaces communs, et nos espaces publics..

2023-07-15 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-15 . .

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



Carte blanche to Marie Mercadal, Abdulraman Kalhouf and François Fenher

We all live together and share our spaces. Some move and others impose themselves… Some observe and others show themselves. Some pass and others stay…

Following an artistic research laboratory at the Jean Montserrat social center, Marie Mercadal, a trapeze artist from Carcassonne, and Abdulraman Kalhouf, a writer from Syria, propose a carte blanche performance, directed by François Fenher. An ephemeral, in situ performance revealing the power of the ephemeral encounter between the poetics of bodies and words. Words suspend themselves and carry the body. Hearts come together to add relief and new lines to our shared and public spaces.

Carta blanca a Marie Mercadal, Abdulraman Kalhouf y François Fenher

Todos vivimos juntos y compartimos nuestros espacios. Unos se mueven y otros se imponen… Unos observan y otros se muestran. Unos pasan y otros se quedan…

Tras un laboratorio de investigación artística en el centro social Jean Montserrat, Marie Mercadal, trapecista de Carcasona, y Abdulraman Kalhouf, escritor sirio, le ofrecen una carta blanca, dirigida e interpretada por François Fenher. Un espectáculo efímero, site-specific, que revela el poder del encuentro efímero entre la poética de los cuerpos y las palabras. Las palabras se suspenden y transportan el cuerpo. Los corazones se unen para añadir relieve y nuevas líneas a nuestros espacios compartidos y públicos.

Carte blanche für Marie Mercadal, Abdulraman Kalhouf und François Fenher

Wir leben alle zusammen und teilen unsere Räume. Einige bewegen sich und andere drängen sich auf… Einige beobachten und andere zeigen sich. Einige gehen vorbei und andere bleiben…

Nach einem künstlerischen Forschungslabor im Sozialzentrum Jean Montserrat bieten Ihnen Marie Mercadal, eine Trapezkünstlerin aus Carcassonne, und Abdulraman Kalhouf, ein Schriftsteller aus Syrien, eine Carte blanche an, die von François Fenher inszeniert wird. Eine flüchtige und in situ Performance, die die Kraft der flüchtigen Begegnung zwischen der Poetik der Körper und der Poetik der Worte offenbart. Die Worte hängen und tragen den Körper. Die Herzen stimmen ein, um Relief und neue Linien in unsere gemeinsamen und öffentlichen Räume zu bringen.

Mise à jour le 2023-05-30 par A.D.T. de l’Aude / OMT Carcassonne