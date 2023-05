FESTIVAL DE CARCASSONNE – CHRISTOPHE WILLEM + KIJOTÉ, 15 juillet 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

20h30 – Kijoté (chanson française)

Avec son dernier disque « Ombre et Lumière » sorti en novembre 2021, Kijoté délivre une musique dans un style brut, épuré, sans artifice. Il propose une chanson alliant l’énergie du swing manouche à la chaleur des rythmes latins, un univers où le cri enragé côtoie aussi bien la taquinerie, le pamphlet que le récit onirique.

22h – Christophe Willem (Pop / chanson française)

Après 5 années d’absence, 2023 signe le grand retour de Christophe Willem sur scène ! Avec l’incontournable « PS : Je t’aime », il dévoile le premier extrait de Panorama, son 6ème album, acclamé par le public et les médias. Un opus dans lequel l’artiste couche ses vérités.

La scène, c’est l’occasion pour lui de donner vie à cet album, mais également de rejouer ses titres qui ont marqué sa carrière depuis qu’il a gagné la Nouvelle Star en 2006 : « Double je », « Jacques a dit » ou encore « Berlin ». C’est aussi une invitation à le redécouvrir sous toutes ses facettes, sans aucun filtre ni paillettes.

Après avoir rempli la salle Pleyel à Paris et une tournée partout en France, Belgique et Suisse, Christophe Willem fera escale à Carcassonne pour un concert gratuit sur la Place Carnot le 15 juillet prochain. Un événement à ne pas manquer !.

2023-07-15 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-15 . .

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



8:30 pm – Kijoté (French song)

With his latest album « Ombre et Lumière » released in November 2021, Kijoté delivers a music in a raw, uncluttered style, without artifice. He offers a song combining the energy of gypsy swing with the warmth of Latin rhythms, a universe where the enraged cry rubs shoulders with the teasing, the pamphlet and the dreamlike story.

10pm – Christophe Willem (Pop / French song)

After 5 years of absence, 2023 marks the great return of Christophe Willem on stage! With the inevitable « PS: Je t?aime », he unveils the first single from Panorama, his 6th album, acclaimed by the public and the media. An opus in which the artist lays down his truths.

The stage is an opportunity for him to give life to this album, but also to play his songs that have marked his career since he won the Nouvelle Star in 2006: « Double je », « Jacques a dit » or « Berlin ». It is also an invitation to rediscover him in all his facets, without any filter or glitter.

After having filled the Salle Pleyel in Paris and a tour all over France, Belgium and Switzerland, Christophe Willem will stop in Carcassonne for a free concert on the Place Carnot on July 15. An event not to be missed!

20.30 h – Kijoté (canción francesa)

Con su último álbum « Ombre et Lumière », publicado en noviembre de 2021, Kijoté ofrece música con un estilo crudo y depurado, sin artificios. Sus canciones combinan la energía del swing gitano con la calidez de los ritmos latinos, un universo donde el grito enfurecido se codea con historias burlonas, panfletarias y oníricas.

22.00 h – Christophe Willem (Pop / canción francesa)

Tras cinco años de ausencia, 2023 marca el regreso de Christophe Willem a los escenarios Con el inevitable « PS: Je t?aime », desvela el primer sencillo de Panorama, su 6º álbum, aclamado por el público y los medios de comunicación. Una obra en la que el artista expone sus verdades.

El escenario le brinda la oportunidad de dar vida a este álbum, pero también de volver a tocar las canciones que han marcado su carrera desde que ganó el Nouvelle Star en 2006: « Double je », « Jacques a dit » y « Berlin ». También es una invitación a redescubrirle en todas sus facetas, sin filtros ni brillos.

Después de haber llenado la Sala Pleyel de París y de una gira por toda Francia, Bélgica y Suiza, Christophe Willem hará escala en Carcasona para un concierto gratuito en la plaza Carnot el 15 de julio. Una cita ineludible

20:30 Uhr – Kijoté (französischer Chanson)

Mit seiner letzten CD « Ombre et Lumière », die im November 2021 erschien, liefert Kijoté eine Musik in einem rohen, reinen Stil, ohne Künstlichkeit. Er bietet ein Chanson, das die Energie des Gypsy-Swing mit der Wärme lateinamerikanischer Rhythmen verbindet, ein Universum, in dem der wütende Schrei neben der Neckerei, dem Pamphlet und der traumhaften Erzählung steht.

22 Uhr – Christophe Willem (Pop / Französischer Chanson)

Nach fünf Jahren Abwesenheit kehrt Christophe Willem mit 2023 auf die Bühne zurück! Mit dem unumgänglichen « PS: Je t?aime » enthüllt er die erste Auskopplung aus Panorama, seinem sechsten Album, das von Publikum und Medien gefeiert wurde. Ein Opus, in dem der Künstler seine Wahrheiten ausspricht.

Auf der Bühne hat er die Gelegenheit, dieses Album zum Leben zu erwecken, aber auch seine Titel zu spielen, die seine Karriere seit seinem Sieg bei Nouvelle Star 2006 geprägt haben: « Double je », « Jacques a dit » oder auch « Berlin ». Es ist auch eine Einladung, ihn in all seinen Facetten wiederzuentdecken, ohne Filter oder Glitzer.

Nachdem er den Salle Pleyel in Paris gefüllt und eine Tournee durch Frankreich, Belgien und die Schweiz absolviert hat, wird Christophe Willem am 15. Juli in Carcassonne für ein kostenloses Konzert auf dem Place Carnot Halt machen. Ein Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten!

Mise à jour le 2023-05-22 par A.D.T. de l’Aude / OMT Carcassonne