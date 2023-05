FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE – SÜEÜR + R’SAN, 13 juillet 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

20h30 – R’San (Pop)

Révélé dans la saison 3 de The Voice Kids (2016) aux côtés de M. Pokora, R’San interprète ses musiques « pop » et partage son énergie comme lors de son concert très remarqué au Chapeau Rouge. Autodidacte depuis son plus jeune âge (guitariste, auteur, compositeur, interprète…), il se produit aussi bien en solo (guitare-voix) qu’avec son groupe « R’San and co ». Entrez dans son univers !

22h – Süeür (Rap)

Süeür invite à un voyage musical ambitieux et unique en son genre. Artiste aux multiples passions, il est aussi connu sous le nom de Théo Cholbi en tant que comédien depuis plus de 10 ans. Avec « Ananke », son dernier album produit par Prinzly (Damso, Hamza, Bonnie Banane), il a su convaincre par sa plume unique qui oscille entre folie douce et mal-être poétique. Son don pour l’écriture évoque autant qu’il chamboule, la puissance de ses vers reposant dans sa capacité à allier fermeté et réflexion. Süeür flirte avec le rap, mais aussi parfois avec la pop, le rock ou la cold-wave, étirant à l’infini des ambiances quasi-cinématographiques. Sur scène, il repousse les limites, prépare un opéra grunge-rap, défrichant les territoires les moins fréquentés de la musique hexagonale pour de grands moments de live. Une expérience à vivre le 13 juillet prochain sur la Scène Carnot du Festival OFF de Carcassonne..

2023-07-13 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-13 . .

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



8:30pm – R’San (Pop)

Revealed in season 3 of The Voice Kids (2016) alongside M. Pokora, R?San performs his « pop » music and shares his energy, as he did during his highly acclaimed concert at Le Chapeau Rouge. Self-taught from an early age (guitarist, author, composer, performer…), he performs both solo (guitar-vocals) and with his band « R?San and co ». Enter his world!

10pm – Süeür (Rap)

Süeür invites you on an ambitious and unique musical journey. An artist of many passions, he has also been known as Théo Cholbi as an actor for over 10 years. With « Ananke », his latest album produced by Prinzly (Damso, Hamza, Bonnie Banane), he has won us over with his unique pen, which oscillates between gentle madness and poetic malaise. His gift for writing evokes as much as it shakes, the power of his verses resting in his ability to combine firmness and reflection. Süeür flirts with rap, but also sometimes with pop, rock or cold-wave, stretching out quasi-cinematographic atmospheres to infinity. On stage, he pushes the boundaries, prepares a grunge-rap opera, clearing out the less-frequented territories of French music for great live moments. An experience to be enjoyed on July 13 on the Scène Carnot at Carcassonne’s Festival OFF.

20.30 h – R’San (Pop)

Revelado en la tercera temporada de La Voz Kids (2016) junto a M. Pokora, R’San interpreta su música « pop » y comparte su energía, como hizo en su aclamado concierto en Le Chapeau Rouge. Autodidacta desde muy joven (guitarrista, autor, compositor, intérprete…), actúa tanto en solitario (guitarra-voz) como con su grupo « R?San and co ». Entre en su mundo

22.00 h – Süeür (Rap)

Süeür le invita a un viaje musical ambicioso y único. Artista con muchas pasiones, también es conocido como Théo Cholbi como actor desde hace más de 10 años. Con « Ananke », su último álbum producido por Prinzly (Damso, Hamza, Bonnie Banane), se ha ganado a los fans con su estilo único que oscila entre la locura suave y el malestar poético. La fuerza de sus versos reside en su capacidad para combinar firmeza y reflexión. Süeür coquetea con el rap, pero también a veces con el pop, el rock o la ola fría, extendiendo hasta el infinito atmósferas casi cinematográficas. Sobre el escenario, amplía las fronteras, prepara una ópera grunge-rap, explora los territorios menos transitados de la música francesa para vivir grandes momentos en directo. Una experiencia para saborear el 13 de julio en la Scène Carnot del Festival OFF de Carcasona.

20:30 Uhr – R’San (Pop)

R?San, der in der 3. Staffel von The Voice Kids (2016) an der Seite von M. Pokora entdeckt wurde, interpretiert seine « Pop »-Musik und teilt seine Energie wie bei seinem viel beachteten Konzert im Chapeau Rouge. Er ist seit seiner Jugend Autodidakt (Gitarrist, Autor, Komponist, Interpret…) und tritt sowohl als Solist (Gitarre und Gesang) als auch mit seiner Band « R?San and co » auf. Treten Sie ein in sein Universum!

22 Uhr – Süeür (Rap)

Süeür lädt zu einer anspruchsvollen und einzigartigen musikalischen Reise ein. Als Künstler mit vielen Leidenschaften ist er seit über 10 Jahren auch unter dem Namen Théo Cholbi als Schauspieler bekannt. Mit « Ananke », seinem letzten Album, das von Prinzly (Damso, Hamza, Bonnie Banane) produziert wurde, überzeugte er mit seiner einzigartigen Feder, die zwischen sanftem Wahnsinn und poetischem Unwohlsein schwankt. Seine Gabe, zu schreiben, ist ebenso evokativ wie verstörend, und die Kraft seiner Verse beruht auf seiner Fähigkeit, Festigkeit und Nachdenklichkeit miteinander zu verbinden. Süeür flirtet mit Rap, aber manchmal auch mit Pop, Rock oder Cold-Wave, und dehnt seine fast kinematografischen Stimmungen ins Unendliche. Auf der Bühne überschreitet er die Grenzen, bereitet eine Grunge-Rap-Oper vor und erkundet die am wenigsten begangenen Gebiete der sechseckigen Musik für große Live-Momente. Ein Erlebnis, das Sie am 13. Juli auf der Scène Carnot beim Festival OFF in Carcassonne erleben können.

Mise à jour le 2023-05-26 par A.D.T. de l’Aude / OMT Carcassonne