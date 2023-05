FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE – DOMINIQUE A + JUST DELAYED, 12 juillet 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

20h30 – Just Delayed (Pop Rock)

Une voix rare, des mélodies fines et ciselées aux arrangements planants et créatifs, un tremplin raffiné vers le rêve et l’ailleurs en 11 escales. Avec une atmosphère évoluant dans des reverbs spectrales, Just Delayed nous embarque littéralement dans son univers, passant d’une ambiance intimiste à l’incandescence et l’explosivité. Tout cela dans une osmose musicale et humaine contagieuse pour le public.

22h – Dominique A (Chanson française / Rock)

« Le Monde réel », c’est un pas de côté fort et discret, une aventure palpable qui vient renforcer le microsillon que creuse Dominique A avec cette classe et cette conviction qu’on lui connaît. C’est aussi un disque qui tient les machines les plus éloignées possibles du débat, où l’on entend et voit presque les musiciens. À l’écoute des paroles, on y reconnaîtra ce monde qui change sans trop savoir ni pourquoi ni où il va, et auquel il faut s’adapter, ou pas. Sans jamais dévier de sa route et de ses envies, « Le Monde réel » fixe un moment de musique d’une honnêteté et d’une luminosité foudroyantes. Dominique A nous contera les « Nouvelles de ce Monde Lointain » sur scène dès novembre 2022, et le 12 juillet 2023 sur la scène Carnot du Festival OFF de Carcassonne !.

2023-07-12 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-12 . .

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



8:30pm – Just Delayed (Pop Rock)

A rare voice, fine, chiselled melodies and soaring, creative arrangements, a refined springboard to dreams and elsewhere in 11 stops. With an atmosphere that evolves through spectral reverbs, Just Delayed literally draws us into its universe, moving from an intimate ambience to incandescence and explosiveness. All this in an infectious musical and human osmosis for the audience.

10pm – Dominique A (French chanson / Rock)

« Le Monde réel » is a strong, discreet step aside, a palpable adventure that reinforces the groove Dominique A has carved out for himself with his trademark class and conviction. It’s also an album that keeps the machines as far away from the debate as possible, where you can almost hear and see the musicians. If you listen to the lyrics, you?ll recognize a world that changes without really knowing why or where it?s going, and to which you have to adapt, or not. Without ever deviating from its course or its desires, « Le Monde réel » sets a musical moment of lightning honesty and luminosity. Dominique A will be telling us the « Nouvelles de ce Monde Lointain » on stage from November 2022, and on July 12, 2023 on the Carnot stage at the Festival OFF in Carcassonne!

20.30 h – Just Delayed (Pop Rock)

Una voz poco común, melodías finas y cinceladas con arreglos elevados y creativos, un trampolín refinado hacia los sueños y hacia otros lugares en 11 paradas. Con una atmósfera que evoluciona a través de reverberaciones espectrales, Just Delayed nos arrastra literalmente a su mundo, pasando de un ambiente íntimo a la incandescencia y la explosividad. Todo en una ósmosis musical y humana contagiosa para el público.

22.00 h – Dominique A (chanson / rock francés)

« Le Monde réel » es un paso al lado fuerte y discreto, una aventura palpable que refuerza el surco que Dominique A está labrando con la clase y la convicción que le caracterizan. También es un álbum que aleja al máximo las máquinas del debate, donde casi se puede oír y ver a los músicos. Si escuchas las letras, reconocerás un mundo que cambia sin saber muy bien por qué ni hacia dónde va, y al que hay que adaptarse, o no. Sin desviarse nunca de su camino ni de sus deseos, « Le Monde réel » es un momento de música de una honestidad y luminosidad relampagueantes. Dominique A contará en directo sus « Nouvelles de ce Monde Lointain » a partir de noviembre de 2022, ¡y el 12 de julio de 2023 en el escenario Carnot del Festival OFF de Carcasona!

20.30 Uhr – Just Delayed (Pop Rock)

Eine seltene Stimme, feine und ziselierte Melodien mit schwebenden und kreativen Arrangements, ein raffiniertes Sprungbrett zu Traum und Anderswo in 11 Zwischenstopps. Mit einer Atmosphäre, die sich in spektralen Reverbs entwickelt, nimmt uns Just Delayed buchstäblich mit in seine Welt und wechselt von einer intimen Stimmung zu Glut und Explosivität. All das in einer musikalischen und menschlichen Osmose, die das Publikum ansteckt.

22 Uhr – Dominique A (Französischer Chanson / Rock)

« Le Monde réel » ist ein starker und diskreter Schritt zur Seite, ein spürbares Abenteuer, das das Mikrophon verstärkt, das Dominique A mit der für ihn typischen Klasse und Überzeugung gräbt. Es ist auch ein Album, das die Maschinen so weit wie möglich von der Debatte fernhält, auf dem man die Musiker fast hören und sehen kann. Wenn man den Texten zuhört, erkennt man die Welt, die sich verändert, ohne zu wissen, warum oder wohin, und an die man sich anpassen muss, oder auch nicht. Ohne jemals von seinem Weg und seinen Wünschen abzuweichen, ist « Le Monde réel » ein musikalischer Moment von blitzartiger Ehrlichkeit und Leuchtkraft. Dominique A wird uns die « Nouvelles de ce Monde Lointain » ab November 2022 live auf der Bühne erzählen und am 12. Juli 2023 auf der Carnot-Bühne des OFF-Festivals in Carcassonne!

