FESTIVAL DE CARCASSONNE – LANG LANG – LES VARIATIONS GOLDBERG DE BACH Voie Médiévale, 6 juillet 2023, Carcassonne.

8 ans après son dernier passage, le virtuose pianiste considéré comme l’un des plus grand du monde, nous fait l’honneur de revenir au Festival de Carcassonne pour un récital d’exception !

Pianiste charismatique, Lang Lang n’a pas son pareil pour électriser les foules. Il est devenu en quelques années un véritable phénomène musical. Encensé par le New York Times comme « l’artiste le plus en vue de la musique classique , Lang Lang est acclamé partout avec la même ferveur, du Carnegie Hall de New York au Théâtre des Champs-Élysées à Paris ou le Royal Albert Hall de Londres. Après une tournée américaine en début d’année 2023 et de nombreuses dates en Allemagne, Lang Lang se produira à Carcassonne le 6 juillet 2023. Il interprétera les variations Goldberg de Bach : l’un des chefs d’œuvre les plus remarqués de l’histoire de la musique classique !.

2023-07-06 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-06 . EUR.

Voie Médiévale

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



8 years after his last visit, the virtuoso pianist considered as one of the greatest in the world, honors us by coming back to the Carcassonne Festival for an exceptional recital!

Charismatic pianist, Lang Lang has no equal to electrify the crowd. In just a few years, he has become a true musical phenomenon. Praised by the New York Times as « the hottest artist in classical music », Lang Lang is acclaimed everywhere with the same fervor, from Carnegie Hall in New York to the Théâtre des Champs-Élysées in Paris or the Royal Albert Hall in London. After an American tour at the beginning of 2023 and numerous dates in Germany, Lang Lang will perform in Carcassonne on July 6, 2023. He will perform Bach’s Goldberg Variations, one of the most acclaimed masterpieces in the history of classical music!

8 años después de su última visita, el virtuoso pianista, considerado uno de los más grandes del mundo, nos honra con su regreso al Festival de Carcasona para ofrecernos un recital excepcional

Carismático pianista, Lang Lang no tiene igual cuando se trata de electrizar a las multitudes. En pocos años se ha convertido en un auténtico fenómeno musical. Elogiado por el New York Times como « el artista más caliente de la música clásica », Lang Lang es aclamado en todas partes con el mismo fervor, desde el Carnegie Hall de Nueva York hasta el Théâtre des Champs-Élysées de París o el Royal Albert Hall de Londres. Tras una gira americana a principios de 2023 y numerosas fechas en Alemania, Lang Lang actuará en Carcasona el 6 de julio de 2023. Interpretará las Variaciones Goldberg de Bach: ¡una de las obras maestras más aclamadas de la historia de la música clásica!

acht Jahre nach seinem letzten Auftritt gibt uns der virtuose Pianist, der als einer der größten der Welt gilt, die Ehre, für ein außergewöhnliches Recital zum Festival von Carcassonne zurückzukehren!

Lang Lang ist ein charismatischer Pianist, der es versteht, die Massen zu begeistern. Innerhalb weniger Jahre ist er zu einem wahren musikalischen Phänomen geworden. Lang Lang wurde von der New York Times als « der führende Künstler der klassischen Musik » gelobt und wird überall mit der gleichen Begeisterung gefeiert, von der Carnegie Hall in New York bis zum Théâtre des Champs-Élysées in Paris und der Royal Albert Hall in London. Nach einer US-Tournee zu Beginn des Jahres 2023 und zahlreichen Terminen in Deutschland wird Lang Lang am 6. Juli 2023 in Carcassonne auftreten. Er wird Bachs Goldberg-Variationen aufführen: eines der meistbeachteten Meisterwerke der klassischen Musikgeschichte!

Mise à jour le 2023-01-25 par A.D.T. de l’Aude / OMT Carcassonne