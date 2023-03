FESTIVAL DE CARCASSONNE – BOB DYLAN, 26 juin 2023, Carcassonne A.D.T. de l'Aude / OMT Carcassonne .

Événement : Bob Dylan en concert au Festival de Carcassonne 2023 !

On peut être Prix Nobel de littérature et donner des concerts ! Bob Dylan, qui le reçu en octobre 2016, sera de retour en Europe l’été prochain. C’est suite à la sortie de son dernier album studio «Rough And Rowdy Ways» (2020) que Bob Dylan a décidé de repartir en tournée. Débutée en 2021, Rough And Rowdy Ways World Wide Tour a sillonné les chemins des Etats-Unis, d’Europe et du Japon… Fin juin 2023, il rejoindra donc le sud de la France pour une date à ne pas manquer !

À noter : Le concert de Bob Dylan est un Phone-free show

cela signifie que les téléphones ne sont pas autorisés pendant le concert.

« Après avoir créé cette expérience sans téléphone sur les dernières tournées, nous sommes convaincus que cela crée de meilleurs moments pour toutes les personnes présentes. Nos yeux s’ouvrent un peu plus et nos sens sont légèrement plus aiguisés lorsque nous perdons la béquille technologique à laquelle nous nous sommes habitués. »

pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr +33 4 68 11 59 15 https://www.festivaldecarcassonne.fr/

