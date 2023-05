EQUIAUDE : CHEVAL ET PONEY EN FÊTE, 3 juin 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

EquiAude : journée de la randonnée équestre

Randonnée équestre (chevaux et attelages)

9h : Départ des différents points de rendez-vous

13h : Rassemblement des cavaliers et Meneurs au Lac de la Cavayère

16h : Départ vers La Cité

Défilé en ville (chevaux et attelages)

17h30 : Rassemblement à La Cité (Porte Narbonnaise)

18h : Départ du Défilé

Itinéraire : Porte Narbonnaise – Place St Gimer – Rue Barbacane – Place Gaston Jourdanne –Pont Vieux – Rue des Calquières ou Rue du Pont Vieux / Boulevard Camille Pelletan – Square Gambetta – Boulevard Jean Jaurès – Avenue Antoine Marty – Pont de l’Avenir – Bord d’Aude / Route de Montredon – Hippodrome de La Fajeolle.

19h : Arrivée à l’Hippodrome de La Fajeolle.

2023-06-03 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-03 19:00:00. .

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



EquiAude: horse riding day

Horseback riding (horses and carriages)

9am: Departure from various meeting points

1pm: Gathering of riders and drivers at Lac de la Cavayère

4pm: Departure for La Cité

Parade through town (horses and carriages)

5:30 pm: Gathering at La Cité (Porte Narbonnaise)

6pm: Parade departs

Itinerary: Porte Narbonnaise ? Place St Gimer ? Rue Barbacane ? Place Gaston Jourdanne ?Pont Vieux ? Rue des Calquières or Rue du Pont Vieux / Boulevard Camille Pelletan ? Square Gambetta ? Boulevard Jean Jaurès ? Avenue Antoine Marty ? Pont de l’Avenir ? Bord d’Aude / Route de Montredon ? Hippodrome de La Fajeolle.

7pm: Arrival at Hippodrome de La Fajeolle

EquiAude: jornada a caballo

Paseos a caballo (caballos y carruajes)

9h: Salida desde los diferentes puntos de encuentro

13.00 h: Reunión de jinetes y cocheros en el lago de la Cavayère

16.00 h: Salida hacia La Cité

Desfile por la ciudad (caballos y carruajes)

17.30 h: Concentración en La Cité (Porte Narbonnaise)

18.00 h: Salida del desfile

Recorrido: Porte Narbonnaise ? Plaza St Gimer ? Calle Barbacane ? Plaza Gaston Jourdanne ? Puente Viejo ? Rue des Calquières o Rue du Pont Vieux / Boulevard Camille Pelletan ? Plaza Gambetta ? Bulevar Jean Jaurès ? Avenida Antoine Marty ? Puente del Futuro ? Bord d’Aude / Route de Montredon ? Hipódromo de La Fajeolle.

19.00 h: Llegada al hipódromo de La Fajeolle

EquiAude: Tag des Reitens

Reittouren (Pferde und Gespanne)

9 Uhr: Abfahrt von den verschiedenen Treffpunkten

13 Uhr: Treffen der Reiter und Fahrer am Lac de la Cavayère

16h: Abfahrt in Richtung La Cité

Umzug durch die Stadt (Pferde und Gespanne)

17.30 Uhr: Versammlung in La Cité (Porte Narbonnaise)

18 Uhr: Abfahrt der Parade

Route: Porte Narbonnaise ? Place St Gimer ? Rue Barbacane ? Place Gaston Jourdanne ?Pont Vieux ? Rue des Calquières oder Rue du Pont Vieux / Boulevard Camille Pelletan ? Square Gambetta ? Boulevard Jean Jaurès ? Avenue Antoine Marty ? Pont de l’Avenir (Brücke der Zukunft) ? Bord d’Aude / Route de Montredon ? Hippodrome de La Fajeolle (Pferderennbahn).

19 Uhr: Ankunft am Hippodrome de La Fajeolle

