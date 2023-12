Carcans Fight Camp (Stage grappling,surf, voile, beach Westrling) – Sur inscription Carcans, 1 juin 2024, Carcans.

Carcans Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 09:00:00

fin : 2024-06-02

Prêt pour une nouvelle édition du Carcans Fight Camp? @anthonyde_oliveira et @thomasloubersanes sont de retour pour partager avec vous une partie de leurs techniques et attitudes qui les ont amenés sur le chemin du Haut niveau et des titres internationaux. Un programme à vous faire tourner la tête:

Stage de Grappling les matins de 9h à 12h avec les deux plus gros palmarés Francais: Anthony & Thomas.

Surf avec @inspir.ocean_carcans & Beach Wrestling le samedi pour découvrir notre Life Style de 14h à 17h.

Repas Pizza le soir avec Natur Ocean & coaching personnalisé vidéo dispensé par Anthony & Thomas de 19h à 22h.

Voile sur le lac de Lacanau avec le club de voile Lacanau Guyenne le dimanche de 14h à 17h.

Une expérience unique en France par son organisation du stage clef en main, restauration compris, emplacement camping pour tente en option si besoin (Medoc Bleu : 12 euros par nuit,.

.

Carcans 33121 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Médoc Atlantique