Kind of Queen (Rock) – Revival Music Festival – Sur réservation Lac de Carcans, 1 septembre 2023, Carcans.

Concert du groupe Kind of Queen au Revival Music Festival, le vendredi 1er septembre 2023 à 23h00.

Concert sur réservation sur le site internet du Revival Music Festival.

Tarifs :

Pass 2 jours :

– UCPA CARCANS ADULTE PASS 2 JOURS OFFRE LANCEMENT : 49,00 €

– UCPA CARCANS ADULTE PASS 2 JOURS 1& 2 SEPTEMBRE : 59,00 €

Pour vendredi :

– UCPA CARCANS ADULTE VENDREDI 1° SEPTEMBRE : 34,00 €

– UCPA CARCANS ENFANT MOINS 12 ANS VENDREDI 1° SEPTEMBRE : 14,00 €.

2023-09-01 à ; fin : 2023-09-01 . .

Lac de Carcans UCPA Domaine de Bombannes

Carcans 33121 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Kind of Queen concert at Revival Music Festival, Friday, September 1, 2023 at 11:00 pm.

Concert on reservation on the Revival Music Festival website.

Prices :

2-day pass :

– UCPA CARCANS ADULT 2-DAY PASS INTRODUCTORY OFFER: 49,00 ?

– UCPA CARCANS ADULT 2 DAYS PASS 1& 2 SEPTEMBER : 59,00 ?

For Friday :

– UCPA CARCANS ADULT FRIDAY SEPTEMBER 1ST : 34,00 ?

– UCPA CARCANS CHILD UNDER 12 YEARS OLD FRIDAY SEPTEMBER 1ST : 14,00 ?

Concierto de Kind of Queen en el Revival Music Festival, viernes 1 de septiembre de 2023 a las 23:00 horas.

Concierto bajo reserva en la página web del Revival Music Festival.

Precios :

Abono de 2 días :

– UCPA CARCANS ADULT 2-DAY PASS INTRODUCTORY OFFER: 49,00 ?

– UCPA CARCANS ADULT 2 DAY PASS 1& 2 SEPTIEMBRE : 59,00 ?

Para el viernes :

– UCPA CARCANS ADULTO VIERNES 1 SEPTIEMBRE : 34,00 ?

– UCPA CARCANS NIÑO MENOR DE 12 AÑOS VIERNES 1 SEPTIEMBRE : 14,00 ?

Konzert der Band Kind of Queen beim Revival Music Festival am Freitag, den 1. September 2023 um 23.00 Uhr.

Konzert mit Reservierung auf der Website des Revival Music Festival.

Preise:

2-Tages-Pass :

– UCPA CARCANS ERWACHSENE 2-TAGES-PASS EINFÜHRUNGSANGEBOT: 49,00 ?

– UCPA CARCANS ERWACHSENE 2-TAGES-PASS 1& 2 SEPTEMBER: 59,00 ?

Für Freitag :

– UCPA CARCANS ERWACHSENE FREITAG 1. SEPTEMBER: 34,00 ?

– UCPA CARCANS KINDER UNTER 12 FREITAG 1. SEPTEMBER: 14,00 ?

Mise à jour le 2023-04-11 par OT Médoc Atlantique