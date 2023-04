Comédie musicale « Le monde perdu de Peter » pour les 4 à 10 ans avec la compagnie Théâtre du Versant Avenue de Maubuisson, 24 août 2023, Carcans.

La Commune de Carcans vous propose des spectacles à destination du jeune public.

Tarif:

5€ pour un spectacle

4€ pour un spectacle pour un groupe de 12 enfants.

2023-08-24 à ; fin : 2023-08-24 . .

Avenue de Maubuisson Salle de l’Estran

Carcans 33121 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Commune of Carcans offers shows for young audiences.

Price:

5? for a show

4? for a show for a group of 12 children

La Comuna de Carcans ofrece espectáculos para el público infantil.

Precio:

5? por espectáculo

4? por un espectáculo para un grupo de 12 niños

Die Gemeinde Carcans bietet Ihnen Aufführungen für ein junges Publikum an.

Preis:

5? für eine Vorstellung

4? für eine Vorstellung für eine Gruppe von 12 Kindern

Mise à jour le 2023-03-02 par OT Médoc Atlantique