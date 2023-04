Fête du lac Avenue de Maubuisson, 30 juillet 2023, Carcans.

C’est l’été, la ville de Carcans-Maubuisson se pare de rose le dernier dimanche du mois de juillet.

Toute la journée de nombreuses animations (conférence, exposition, café littéraire, projection ciné, …) vous sont proposées ainsi que différentes ambiances musicales dans les rues. Le soir, la Place du Pôle se transforme en piste de danse et à la nuit tombée, un magnifique feu d’artifice illumine le ciel..

2023-07-30 à ; fin : 2023-07-30 01:00:00. .

Avenue de Maubuisson

Carcans 33121 Gironde Nouvelle-Aquitaine



It is summer, the city of Carcans-Maubuisson is dressed in pink the last Sunday of July.

All day long, many animations (conference, exhibition, literary café, movie projection, …) are proposed to you as well as different musical atmospheres in the streets. In the evening, the Place du Pôle is transformed into a dance floor and at nightfall, a magnificent fireworks display lights up the sky.

Es verano y la ciudad de Carcans-Maubuisson se engalana de rosa el último domingo de julio.

Durante todo el día, se le proponen numerosas actividades (conferencia, exposición, café literario, proyección de películas, …) así como diferentes ambientes musicales en las calles. Por la noche, la Place du Pôle se transforma en una pista de baile y al anochecer, un magnífico espectáculo de fuegos artificiales ilumina el cielo.

Es ist Sommer und die Stadt Carcans-Maubuisson schmückt sich am letzten Sonntag im Juli mit rosafarbener Farbe.

Den ganzen Tag über werden Ihnen zahlreiche Veranstaltungen (Konferenz, Ausstellung, Literaturcafé, Filmvorführung, …) sowie verschiedene musikalische Stimmungen in den Straßen geboten. Am Abend verwandelt sich der Place du Pôle in eine Tanzfläche und bei Einbruch der Dunkelheit erhellt ein wunderschönes Feuerwerk den Himmel.

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Médoc Atlantique