Foires aux Vins – AOC Médoc et Haut-Médoc (Carcans-Maubuisson), 28 juillet 2023, Carcans. Dégustations gratuites et rencontres avec les vignerons.

2023-07-28



Free tastings and meetings with the winemakers Catas gratuitas y encuentros con los viticultores Kostenlose Verkostungen und Treffen mit Winzern Mise à jour le 2023-02-23 par OT Médoc Atlantique

