Championnat de France de Longe-côte (8ème édition) Avenue de Maubuisson, 3 juin 2023, Carcans.

Samedi 3 juin –

L’ordre des épreuves sera le suivant :

• Epreuve 1 : 1 000m Quarte à mains nues

• Epreuve 2 : 400m binôme libre

• Epreuve 3 : 200m binôme 12-15 ans

• Epreuve 4 : 200m solo déficients visuels

• Epreuve 5 : 200m solo à mains nues

• Epreuve 6 : 50 solo pagaie simple

• Epreuve 7 : 50m solo 12-15 ans

• Epreuve 8 : 50m solo pagaie double

Toutes les épreuves se dérouleront en un seul aller/retour y compris pour le 1000m Quarte (500m aller/contournement/500m retour).

Dimanche 4 juin –

• Pour le 50m, duels par 2 en aller/retour, départ dos à dos (départ/25m/contournement/25m/arrivée).

• Pour le 200m, duels par 2, départ dos à dos avec arrivée côté opposé (départ/50m/contournement/100m/contournement/50m/arrivée)..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-04 . .

Avenue de Maubuisson

Carcans 33121 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Saturday June 3rd ?

The order of events will be as follows:

? Event 1: 1,000m Barehanded Quartet

? Event 2: 400m free pair

? Event 3: 200m Pair 12-15 years

? Event 4 : 200m solo visually impaired

? Event 5 : 200m solo barehanded

? Event 6 : 50 solo single paddle

? Event 7 : 50m solo 12-15 years old

? Event 8 : 50m solo double paddle

All the events will take place in one round trip including the 1000m Quarter (500m outward/backward/500m return).

Sunday June 4th ?

? For the 50m, duels by 2 in round trip, back to back start (start/25m/circumvention/25m/finish).

? For the 200m, duels by 2, start back to back with finish on the opposite side (start/50m/circumvention/100m/circumvention/50m/finish).

Sábado 3 de junio ?

El orden de los actos será el siguiente

? Prueba 1: 1.000m Cuarteto a mano desnuda

? Prueba 2: 400m Libre por parejas

? Prueba 3: 200m Parejas 12-15 años

? Prueba 4 : 200m solo discapacitados visuales

? Prueba 5 : 200m solo con manos desnudas

? Prueba 6 : 50 solo paleta individual

? Prueba 7 : 50m solo 12-15 años

? Prueba 8 : 50m solo doble pala

Todas las pruebas se desarrollarán en un solo recorrido de ida y vuelta, incluido el Cuarto de milla (500m ida/500m vuelta).

Domingo 4 de junio ?

? Para los 50m, duelos por parejas, salidas seguidas (salida/25m/circunvalación/25m/llegada).

? Para los 200m, duelos de 2 en 2, salida espalda con espalda con llegada en el lado opuesto (salida/50m/circunferencia/100m/circunferencia/50m/llegada).

Samstag, den 3. Juni ?

Die Reihenfolge der Prüfungen ist wie folgt:

? Prüfung 1: 1.000m Vierer mit bloßen Händen

? Prüfung 2: 400m Zweier frei

? Wettkampf 3 : 200m Zweiergruppe 12-15 Jahre ?

? Wettkampf 4 : 200m Solo Sehbehinderte ?

? Wettkampf 5 : 200m Solo mit bloßen Händen ?

? Wettkampf 6 : 50 Solo Einzelpaddel?

? Wettkampf 7 : 50m Solo 12-15 Jahre

? Wettkampf 8 : 50m Solo Doppelpaddel

Alle Wettkämpfe werden in einer einzigen Hin- und Rückfahrt ausgetragen, einschließlich des 1000m-Quartetts (500m Hin-/Rückfahrt/500m Rückfahrt).

Sonntag, 4. Juni ?

? Für 50m, Zweierduelle in Hin- und Rückfahrt, Start Rücken an Rücken (Start/25m/Umrundung/25m/Ziel).

? Für 200m, Zweierduelle, Start Rücken an Rücken mit Ankunft auf der gegenüberliegenden Seite (Start/50m/Vorlauf/100m/Vorlauf/50m/Ziel).

Mise à jour le 2023-04-06 par OT Médoc Atlantique