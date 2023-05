Inauguration salon Douceur et Sérénité – Ateliers découverte (auto-hypnose, hydrafacial, extension cils, radiofréquence) sur inscription 15 Route de Bordeaux, 29 mai 2023, Carcans.

Inauguration du salon Douceur et Sérénité, au programme :

10h – 12h30 : Inauguration du salon

14h – 16h : 1ère session atelier découverte (sur inscription)

Inscription au 06 14 42 14 79

Avec Muriel – Séance d’auto hypnose (tarif exceptionnel de 10€)

Inscription au 06 89 93 35 46

Avec Céline – Séance d’hydrafacial (soin du visage)

Inscription au 07 85 59 20 48

Avec Stéphanie – Séance d’extension de cils

16h – 18h : 2ème session atelier découverte (sur inscription)

Avec Muriel – Séance d’auto hypnose (tarif exceptionnel de 10€)

Inscription au 06 14 42 14 79

Avec Céline – Séance d’hydrafacial (soin du visage)

Inscription au 06 89 93 35 46

Avec Stéphanie – Séance radiofréquence (lift du visage)

Inscription au 07 85 59 20 48

18h30 : Soirée entre commerçants.

15 Route de Bordeaux

Carcans 33121 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Inauguration of the Douceur et Sérénité exhibition, on the program :

10am – 12:30pm: Inauguration of the exhibition

2pm – 4pm : 1st session of discovery workshop (on registration)

Registration at 06 14 42 14 79

With Muriel – Self-hypnosis session (special rate of 10?)

Registration at 06 89 93 35 46

With Céline – Hydrafacial session (facial)

Registration at 07 85 59 20 48

With Stéphanie – Eyelash extension session

16h – 18h : 2nd session discovery workshop (on registration)

With Muriel – Self-hypnosis session (special rate of 10?)

Registration at 06 14 42 14 79

With Céline – Hydrafacial session (facial)

Registration at 06 89 93 35 46

With Stéphanie – Radiofrequency session (face lift)

Registration at 07 85 59 20 48

6:30 pm : Evening between traders

Inauguración de la feria Douceur et Sérénité, en el programa:

10.00 h – 12.30 h: Inauguración de la exposición

14.00 – 16.00: 1ª sesión de talleres de descubrimiento (previa inscripción)

Inscripción en el 06 14 42 14 79

Con Muriel – Sesión de autohipnosis (precio especial de 10?)

Inscripción en el 06 89 93 35 46

Con Céline – Sesión hidrafacial (facial)

Inscripción al 07 85 59 20 48

Con Stéphanie – Sesión de extensión de pestañas

16:00 – 18:00: 2ª sesión de taller de descubrimiento (previa inscripción)

Con Muriel – Sesión de autohipnosis (tarifa especial de 10?)

Inscripción al 06 14 42 14 79

Con Céline – Sesión hidrafacial (facial)

Inscripción al 06 89 93 35 46

Con Stéphanie – Sesión de radiofrecuencia (lifting facial)

Inscripción al 07 85 59 20 48

18.30 h: Tarde entre comerciantes

Eröffnung der Messe Douceur et Sérénité, auf dem Programm :

10h – 12h30: Eröffnung der Messe

14h – 16h: 1. Sitzung Entdeckungsworkshop (auf Anmeldung)

Anmeldung unter 06 14 42 14 79

Mit Muriel – Selbsthypnose (Sonderpreis von 10?)

Anmeldung unter 06 89 93 35 46

Mit Céline – Hydrafacial-Sitzung (Gesichtsbehandlung)

Anmeldung unter 07 85 59 20 48

Mit Stéphanie – Wimpernverlängerung

16h – 18h: 2. Sitzung Entdeckungsworkshop (mit Anmeldung)

Mit Muriel – Selbsthypnose (Sonderpreis von 10?)

Anmeldung unter 06 14 42 14 79

Mit Céline – Hydrafacial-Sitzung (Gesichtspflege)

Anmeldung unter 06 89 93 35 46

Mit Stéphanie – Radiofrequenz-Sitzung (Gesichtslifting)

Anmeldung unter 07 85 59 20 48

18.30 Uhr: Abend unter Geschäftsleuten

