Fitness Aquitaine UCPA Domaine de Bombannes, 18 mai 2023, Carcans.

Aquitaine Fitness Party 2023 – « Ça ne se raconte pas, ça se vit ! »

Après plusieurs éditions qui ont gagné en succès chaque année, l’événement fait partie aujourd’hui des plus gros events en France et devient un incontournable pour les passionnés de sport.

4 jours de stage, plus de 40 profs, plus de 150 cours, un lieu paradisiaque, des soirées de folie, des activités pour toute la famille, et tout cela à un prix défiant toute concurrence !

Embarquez avec nous dans cette folle aventure !

L’Aquitaine Fitness Party est un évènement de Fitness qui a vu le jour en 2013 à l’initiative de Mathieu Pelletier, accompagné de Franck Naudin. Son souhait au départ : créer un stage mêlant le fitness et l’animation.

La première édition a été une grande réussite, c’est pour cela que Mathieu continue à organiser les éditions suivantes, en collaboration de Hubert Deslis..

2023-05-18 à ; fin : 2023-05-21 . .

Domaine de Bombannes

Carcans 33121 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Aquitaine Fitness Party 2023 ? « You can’t tell it like it is, you have to live it!

After several successful editions each year, the event is now one of the biggest events in France and has become a must for sports enthusiasts.

4 days of training, more than 40 teachers, more than 150 courses, a heavenly place, crazy parties, activities for the whole family, and all this at a price defying all competition!

Join us on this crazy adventure!

The Aquitaine Fitness Party is a fitness event that was created in 2013 by Mathieu Pelletier and Franck Naudin. His initial wish was to create a course combining fitness and animation.

The first edition was a great success, that’s why Mathieu continues to organize the following editions, in collaboration with Hubert Deslis.

Aquitaine Fitness Party 2023 ? « No se puede contar, ¡hay que vivirlo!

Tras varias ediciones celebradas con éxito cada año, el evento se ha convertido en uno de los mayores acontecimientos de Francia y en una cita ineludible para los amantes del deporte.

4 días de entrenamiento, más de 40 profesores, más de 150 cursos, un lugar paradisíaco, fiestas locas, actividades para toda la familia, ¡y todo ello a un precio que desafía toda competencia!

¡Únase a nosotros en esta loca aventura!

La Aquitaine Fitness Party es un evento de fitness que fue creado en 2013 por Mathieu Pelletier y Franck Naudin. Su deseo inicial era crear un curso que combinara fitness y entretenimiento.

La primera edición fue un gran éxito, por lo que Mathieu sigue organizando las siguientes ediciones, en colaboración con Hubert Deslis.

Aquitaine Fitness Party 2023 ? « Das kann man nicht erzählen, das muss man erleben! »

Nach mehreren Ausgaben, die von Jahr zu Jahr erfolgreicher wurden, gehört die Veranstaltung heute zu den größten Events in Frankreich und ist für Sportbegeisterte ein Muss.

4 Tage, mehr als 40 Lehrer, mehr als 150 Kurse, ein paradiesischer Ort, verrückte Partys, Aktivitäten für die ganze Familie und das alles zu einem unschlagbaren Preis!

Lassen Sie sich mit uns auf dieses verrückte Abenteuer ein!

Die Aquitaine Fitness Party ist eine Fitnessveranstaltung, die 2013 auf Initiative von Mathieu Pelletier und Franck Naudin ins Leben gerufen wurde. Ihr ursprünglicher Wunsch war es, eine Veranstaltung zu organisieren, die Fitness und Animation miteinander verbindet.

Die erste Veranstaltung war ein großer Erfolg, weshalb Mathieu auch die folgenden Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit Hubert Deslis organisiert.

Mise à jour le 2023-04-09 par OT Médoc Atlantique