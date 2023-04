Championnat de Gironde Open 5 Place Marcel Prévost, 6 mai 2023, Carcans.

C’est un week-end de challenge entre les meilleurs surfeurs de la côte girondine !

Le championnat de Gironde Open est une épreuve pour les + de 18 ans (où exception aux mineurs dont le classement fédéral est bon).

Ce championnat sera donc une étape qui déterminera le Champion de Gironde Open.

En fonction des conditions météorologiques, un report est possible le week-end du 13 et 14 mai..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-07 . .

5 Place Marcel Prévost Carcans Océan Surf Club

Carcans 33121 Gironde Nouvelle-Aquitaine



It’s a weekend of challenge between the best surfers of the Gironde coast!

The Gironde Open championship is an event for the + of 18 years old (or exception to the minors whose federal classification is good).

This championship will be a stage that will determine the Gironde Open Champion.

Depending on the weather conditions, a postponement is possible on the weekend of May 13 and 14.

¡Es un fin de semana de desafío entre los mejores surfistas de la costa de la Gironda!

El Open de la Gironda es un evento para mayores de 18 años (a excepción de los menores con una buena clasificación federativa).

Este campeonato será una etapa que determinará el Campeón del Open de Gironda.

En función de las condiciones meteorológicas, es posible un aplazamiento el fin de semana del 13 y 14 de mayo.

Es ist ein Wochenende der Herausforderung zwischen den besten Surfern der Gironde-Küste!

Die Gironde Open-Meisterschaft ist ein Wettkampf für alle über 18 Jahre (Ausnahme für Minderjährige mit guter Bundesrangliste).

Diese Meisterschaft ist also eine Etappe, auf der der Champion de Gironde Open ermittelt wird.

Je nach Wetterlage ist eine Verschiebung auf das Wochenende des 13. und 14. Mai möglich.

Mise à jour le 2023-04-20 par OT Médoc Atlantique