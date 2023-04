2ème rencontre de pleine lune – Didjeridoo et Reiki – sur réservation 46 Route du Lac Carcans Catégories d’évènement: Carcans

Gironde

2ème rencontre de pleine lune – Didjeridoo et Reiki – sur réservation 46 Route du Lac, 5 mai 2023, Carcans. 2ème rencontre de la pleine lune avec Omar de la Tejera (sonothérapeute) et Maria Herrero (maître Reiki).

Sur réservation au 06 16 81 86 53 ou oniridoo@gmail.com

Prix libre et conscient.

2023-05-05 à ; fin : 2023-05-05 21:00:00. .

46 Route du Lac Slla Malaya au Camping la Chrysalide

Carcans 33121 Gironde Nouvelle-Aquitaine



2nd full moon meeting with Omar de la Tejera (sound therapist) and Maria Herrero (Reiki master).

By reservation at 06 16 81 86 53 or oniridoo@gmail.com

Free and conscious price 2º encuentro de luna llena con Omar de la Tejera (sonoterapeuta) y Maria Herrero (maestra de Reiki).

Con reserva en el 06 16 81 86 53 o oniridoo@gmail.com

Precio libre y consciente 2. Vollmondtreffen mit Omar de la Tejera (Sonotherapeut) und Maria Herrero (Reiki-Meisterin).

Mit Reservierung unter 06 16 81 86 53 oder oniridoo@gmail.com

Freier und bewusster Preis Mise à jour le 2023-04-21 par OT Médoc Atlantique

