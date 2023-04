Comédie « Pas si différents » de Cédric Herault 10 place des combattants, 4 mai 2023, Carcans.

Nicolas, jeune provincial, retrouve son frère Michael, fringuant parisien, après quatre ans d’absence.

Malgré une apparente complicité, les deux frères vont vite se rendre compte du fossé qui les sépare et des incompréhensions liées à l’identité sexuelle de chacun.

Auteur : Cédric Herault

Comédiens : Jérémie Stora, Aymeric Naudé.

2023-05-04 à ; fin : 2023-05-06 . .

10 place des combattants Café-Théâtre de Carcans

Carcans 33121 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Nicolas, a young provincial, meets up with his brother Michael, a dashing Parisian, after an absence of four years.

Despite an apparent complicity, the two brothers will quickly realize the gap that separates them and the misunderstandings related to the sexual identity of each.

Author : Cédric Herault

Actors : Jérémie Stora, Aymeric Naudé

Nicolas, un joven provinciano, se reencuentra con su hermano Michael, un elegante parisino, tras cuatro años de ausencia.

A pesar de su aparente complicidad, los dos hermanos no tardan en darse cuenta del abismo que los separa y de los malentendidos ligados a sus respectivas identidades sexuales.

Autor : Cédric Herault

Actores : Jérémie Stora, Aymeric Naudé

Nicolas, ein junger Mann aus der Provinz, trifft nach vier Jahren Abwesenheit seinen Bruder Michael, einen schneidigen Pariser, wieder.

Trotz ihrer scheinbaren Komplizenschaft werden sich die beiden Brüder schnell der Kluft bewusst, die sie trennt, und der Missverständnisse, die mit der sexuellen Identität des jeweils anderen zusammenhängen.

Verfasser/in: Cédric Herault

Schauspieler/innen: Jérémie Stora, Aymeric Naudé

Mise à jour le 2023-02-01 par OT Médoc Atlantique