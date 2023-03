Carcans fait sa dictée – inscription sur place Salle de la Bugade, 8 avril 2023, Carcans .

Carcans fait sa dictée – inscription sur place

2023-04-08 – 2023-04-08

L’association des Anciens Combattants de Carcans (AAC) organise un événement caritatif au profit des associations carcanaises s’occupant des enfants malades : « Un sourire pour Éliot » et « Les Parents de-çi de-là ».

Le petit ÉLIOT FOURNY doit être opéré prochainement et l’intervention onéreuse représente une très grosse dépense pour ses parents. Jean-Paul Peintre, président de l’AAC de Carcans a souhaité aidé la famille de l’un de ses membre.

Venez nombreux participer à « Carcans fait sa dictée, les mots du moulin », un texte inédit et associé à notre commune vous permettra dans une ambiance ludique et conviviale, à la fois de mesurer votre adresse grammaticale, et de faire une très belle action.

