Yog’apero par Natur Ocean à Carcans Plage Carcans Carcans, 15 juillet 2023, Carcans.

Carcans,Gironde

Yog’apero développé par Natur’Ocean sur Carcans

17h30, 1h de yoga puis aux alentours de 19h apero..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . .

Carcans

Carcans 33121 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Yog’apero developed by Natur’Ocean on Carcans

5:30 pm, 1 hour of yoga followed by an apero around 7 pm.

Yog’apero desarrollado por Natur’Ocean en Carcans

17.30 h, 1 hora de yoga y después, hacia las 19 h, apero.

Yog’apero, entwickelt von Natur’Ocean auf Carcans

17:30 Uhr, 1 Stunde Yoga, dann gegen 19:00 Uhr Apero.

Mise à jour le 2023-07-09 par OT Médoc Atlantique