Festival du Court Théâtre Carcans, samedi 18 mai 2024.

Festival du Court Théâtre Carcans Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-19

Durant le week-end, 12 compagnies (amateurs, semi-professionnelles, professionnelles) se relaieront sur les scènes, pour présenter gratuitement leurs pièces de court théâtre aux amateurs de la discipline, aux curieux de passage et à un jury de professionnels.

Ces compagnies, sélectionnées en collaboration avec les Cours Florent Bordeaux, Montpellier et Bruxelles, auront pour objectif de montrer leur créativité et de gagner le premier prix !

Les troupes vont devoir respecter quelques règles :

– Leur représentation ne devra pas excéder 20 minutes

– Il ne devra pas y avoir plus de 7 acteurs et 3 éléments de décor simultanément sur scène

– Comédie, drame, stand-up, boulevard : tous les types de pièces ou extraits de pièces sont acceptés

– Les pièces présentées doivent pouvoir être jouées dans divers lieux

– La bonne humeur et le sens du partage sont exigés

Carcans 33121 Gironde Nouvelle-Aquitaine



